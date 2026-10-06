Ni Boca ni River: de qué club de fútbol es fanática La Sole

Soledad Pastorutti mantiene una identidad bien definida en lo relativo a sus preferencias futbolísticas y combina la escala nacional con sus raíces locales. La referente del folklore es reconocida hincha de Boca Juniors en el plano del fútbol profesional, pero su corazón pertenece de forma incondicional al Club Atlético 9 de Julio de Arequito, la institución de su pueblo natal fundada en 1918.

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Esta condición de fanática genera un folklore particular dentro de su propia casa ya que en diversas entrevistas La Sole reveló que con su esposo, Jeremías Audoglio, son rivales por partida doble: mientras ella alienta al conjunto xeneize, su pareja es seguidor de River Plate. La contienda se traslada de igual manera a la liga local de Arequito, donde ella defiende los colores de 9 de Julio y su marido simpatiza por el clásico rival, Belgrano.

La coincidencia de banderas en el ámbito nacional y regional transforma las jornadas futboleras de la familia en un clásico constante. A pesar de los cruces de hinchadas y la competencia directa en ambos torneos, la artista suele tomarse la dinámica con humor y celebra el arraigo con la institución de su infancia, entidad centenaria que la acompaña desde sus inicios en Santa Fe.

El amor de Soledad por el deporte se reparte entre las tribunas de la Bombonera y la cancha de su pueblo; una tradición donde la pertenencia al club de barrio convive con la máxima rivalidad del fútbol argentino bajo el mismo techo.

Posteo de La Sole sobre su club, junto a sus hijas y sobrinos.

La grilla de shows en la despedida a Lionel Messi: La Sole será parte