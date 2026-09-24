Las nuevas Soledad y Natalia: qué clásico del folklore cantaron Cazzu y su hermana con las Pastorutti

El folklore argentino suma un cruce cargado de historia, nostalgia y simbolismo popular en el marco de Casa Sole, la serie de encuentros musicales liderados por Soledad Pastorutti para celebrar el repertorio de raíz local y latinoamericano junto a invitados de diversos géneros. La artista santafesina y su hermana Natalia recibieron a Cazzu y a su hermana Florencia Cazzuchelli para interpretar Alma de rezabaile, canción que se lanzará este 24 de septiembre a las 18.

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La reunión trasciende el plano meramente musical para convertirse en un hito generacional: Cazzu, reconocida internacionalmente como una de las referentes más influyentes de la música urbana, mantiene un vínculo visceral con el folklore desde sus raíces jujeñas y encarna parte de la renovación del género entre las nuevas audiencias. La presencia de Florencia junto a ella no solo sumó textura vocal al ensamble, sino que funcionó como un guiño directo a las Pastorutti, quienes irrumpieron como dupla familiar en los grandes escenarios durante los años 90.

Si bien la trayectoria de las hermanas Cazzuchelli no tomó el camino de la dupla estable de show como en el caso de Soledad y Natalia -donde esta última fue durante años la invitada especial en cada presentación de La Sole-, la postal compartida en esta zamba reactivó la memoria emotiva de la música nacional. La interpretación a cuatro voces de Alma de rezabaile expone la vigencia de la canción de raíz y consolida a Casa Sole como un espacio indispensable de cruce cultural.

El encuentro dejó en evidencia que las tradiciones no quedan estancadas en el tiempo, sino que se transforman a través de la herencia y los lazos sanguíneos. Con el respeto hacia las raíces intacto y la frescura de las nuevas corrientes, el cuarteto de hermanas firmó un hito dentro de la música popular, demostrando que el folklore sigue igual de convocante que siempre.

Cazzu.

Soledad y su colaboración con Valen Vargas

La vos de Tren del cielo presentó una nueva entrega de su propuesta audiovisual Casa Sole, un espacio conceptual donde la intérprete aborda piezas de su repertorio y de otros creadores en compañía de figuras destacadas del ámbito nacional. En esta ocasión, la artista oriunda de Arequito convocó al emergente Valen Vargas para hacer una versión de Me Muero Lejos de Ti, la emblemática zamba que popularizara en su momento el conjunto Los Tucu Tucu.

El cruce sonoro propone un puente de contacto entre la tradición folklórica y los ritmos de la música tropical; la versión busca articular ambas vertientes populares a partir de una interpretación centrada en la carga emotiva de la letra, combinando la trayectoria vocal de Pastorutti con la impronta joven de Vargas dentro de una producción de espíritu distendido.