La cercanía de Soledad Pastorutti con su público sumó un nuevo capítulo que refleja su calidez humana fuera de los escenarios. Facundo, un adolescente de 13 años oriundo de Casilda, se convirtió en el protagonista de una historia inesperada al cumplir el sueño de conocer a la artista santafesina de la manera más sencilla y directa: golpeando las puertas de su residencia en Arequito.

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Aprovechando una visita del fin de semana al pueblo natal de la cantante para pasar el domingo en la casa familiar de unos amigos, el joven que también se dedica a la música decidió recorrer la localidad. Al aproximarse al domicilio de la intérprete, movido por la admiración de años, se animó a tocar el timbre. Tras ser atendido inicialmente por una asistente que se ofreció a verificar la presencia de la vocalista, la propia Soledad se apersonó en el acceso principal en cuestión de minutos para recibir y saludar al grupo de jóvenes.

El gesto de la artista provocó un impacto inmediato en el joven, quien no tardó en volcar sus sensaciones en el espacio digital para celebrar el encuentro con su ídola. "Hoy 13 de septiembre cumplí un sueño inolvidable para mí. El domingo fui a Arequito a la casa de la abuela de unos amigos. Ellos me acompañaron a la casa y atendió la secretaria, que dijo que iba a ver si estaba. En cinco minutos abren el portón de la entrada y sale Soledad. ¡Gracias por tu buena onda! Estoy más que orgulloso", expresó el fan de Soledad Pastorutti en sus perfiles oficiales.

La actitud de la santafesina cosechó un amplio reconocimiento por parte de los usuarios y seguidores de la música folklórica, quienes destacaron la sencillez con la que mantiene abiertas las puertas de su hogar a quienes se acercan con respeto. Este episodio vuelve a ratificar el lazo indivisible que une a La Sole con su comunidad y con las nuevas generaciones que continúan admirando su trayectoria.

Así fue el show de La Sole en la ceremonia de los Suramericanos 2026

La ciudad de Rosario se transformó en el centro de atención del deporte regional tras la apertura formal de los Juegos Suramericanos 2026, una ceremonia que tuvo a Soledad Pastorutti como la referencia artística central de la jornada. En un marco multitudinario montado en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, la intérprete santafesina lideró un espectáculo que combinó el repertorio popular con un despliegue técnico de gran magnitud.

Soledad Pastorutti.

El inicio del show apostó por la identidad regional mediante una puesta en escena que incluyó un amplio cuerpo de baile y un diseño lumínico acorde al evento. La cantante subió al escenario para entonar Late el Sur, la composición oficial creada para esta competencia junto a Marcela Morelo y Claudia Brant. La secuencia musical continuó con un pasaje dedicado al folklore litoraleño a través de su versión de Oración del remanso, la obra del autor rosarino Jorge Fandermole, antes de cambiar la dinámica del acto con la interpretación de Como la flor, el clásico tropical de Selena Quintanilla.

En el tramo central de la presentación se produjo uno de los cruces de mayor repercusión con la llegada de Abel Pintos y Luck Ra, quienes compartieron el escenario con Pastorutti para conformar un ensamble vocal que conectó con la concurrencia. El tramo final de la gala mantuvo la impronta festiva local cuando el trío invitó al referente de la cumbia santafesina Cacho Deicas para interpretar de manera colectiva el tema La suavecita.