La Sole brilló en la presentación de los Suramericanos 2026: quiénes fueron sus invitados

La Ciudad de Rosario se convirtió en el epicentro del deporte regional con la inauguración oficial de los Juegos Suramericanos 2026, cuya protagonista musical fue Soledad Pastorutti. Ante una multitud congregada frente al icónico Monumento Nacional a la Bandera, la santafesina fue la figura principal de una velada que combinó la emotividad de la música popular con un imponente despliegue escénico.

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La apertura musical tuvo un fuerte componente identitario, en un escenario de grandes dimensiones, una cuidada puesta lumínica y decenas de bailarines en escena. La voz de Tren del Cielo ingresó al escenario interpretando Late el Sur, la obra oficial compuesta especialmente para esta edición de los Juegos junto a Marcela Morelo y Claudia Brant.

Acto seguido, la emoción del acto dio paso a un homenaje al cancionero del litoral cuando La Sole entonó las estrofas de Oración del remanso, el emblemático chamamé creado por el cantautor rosarino Jorge Fandermole. El ritmo de la ceremonia cambió de tono cuando la cantante comenzó a interpretar Como la flor, el clásico de la música tropical popularizado por Selena Quintanilla.

Los invitados de La Sole en la ceremonia

A mitad de la actuación, la velada sumó uno de sus momentos más altos con la irrupción en el escenario de Abel Pintos y Luck Ra, quienes se unieron a Pastorutti para completar un trío vocal que encendió al público presente. Por último, el cierre de la noche estuvo reservado para la cumbia tradicional de la provincia: Soledad, Pintos y Luck Ra convocaron al escenario a Cacho Deicas para cantar a cuatro voces La suavecita.

La Sole en vivo.

La elección del tema remite al cruce artístico que la cantante protagonizó años atrás al grabar dicha versión junto a Los Palmeras. Aunque la formación original del histórico grupo santafesino se ha modificado con el tiempo y Deicas ya no forma parte de la agrupación, la invitación de la vocalista permitió reencontrarse con la voz de uno de los referentes inoxidables de la música tropical argentina.

De qué trata Brindis, la canción que se convirtió en un himno del fútbol

Soledad Pastorutti presentó la canción Brindis en 2005 como parte de su álbum Diez años de Soledad, producción con la que celebró su primera década de trayectoria profesional. Con apenas 25 años en ese momento, la cantante santafesina había experimentado un acelerado ascenso a la fama marcado por el éxito y las exigencias de la industria artística. La obra fue compuesta especialmente para ella por Afo Verde con el propósito de retratar las vivencias cotidianas y los desafíos de un músico en pleno proceso de maduración.

Con el paso del tiempo, la composición trascendió su marco original para convertirse en un emblema vinculado al ámbito deportivo, particularmente al fútbol. Este fenómeno respondió a las similitudes entre la rutina de los artistas y la de los atletas de alto rendimiento, compartiendo dinámicas como los desplazamientos continuos, la distancia con los afectos durante fechas significativas y la exigencia constante de someter su desempeño a la evaluación del público.