En el marco de su visita oficial al país, el papa León XIV brindó un discurso en el Centro Cultural Palacio Libertad, frente al presidente Javier Milei y referentes de la política y la cultura nacional, que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva al apelar a la identidad popular argentina. Al reflexionar sobre la responsabilidad de cada generación de cuidar y transmitir el legado de la patria, el Sumo Pontífice recurrió a una de las frases más célebres de nuestra música ciudadana.

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"Sí, como cantaba Gardel: es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir", expresó textualmente el Papa, evocando el espíritu de uno de los tangos más emblemáticos de todos los tiempos.

La génesis de "Volver": melancolía y el dolor del regreso

La icónica frase citada por el máximo representante de la Iglesia católica pertenece a los versos iniciales de "Volver", una verdadera obra maestra compuesta musicalmente por Carlos Gardel con letra de Alfredo Le Pera en 1934.

A diferencia de otras composiciones del Zorzal Criollo que celebraban el retorno con esperanza —como "Mi Buenos Aires querido"—, este tango grabado en 1935 plantea un regreso áspero y doloroso. La letra refleja el reencuentro no solo con una geografía porteña, sino con una época de la vida cargada de heridas, derrotas y la fría indiferencia de las estrellas que observan el transcurrir del tiempo, dejando inmortalizados axiomas populares como "veinte años no es nada" y "es un soplo la vida".

El presidente Javier Milei junto al papa León XIV.

De la película El día que me quieras al histórico cameo de Piazzolla

El destino de la canción quedó trágicamente entrelazado con los últimos meses de vida del artista. Gardel interpretó "Volver" en una escena memorable de la película El día que me quieras (1935), dirigida por John Reinhardt, donde encarnaba al personaje de Julio Argüelles. El film —estrenado pocos días después del trágico accidente aéreo en Medellín que le costó la vida al cantor— se destacó técnicamente por registrar la voz de Gardel en directo, rompiendo con los esquemas de doblaje de la época.

Como dato de color que une a los grandes colosos del género, la producción cinematográfica cuenta además con una breve y curiosa aparición de un joven Astor Piazzolla en el rol de un canillita. Hoy, la emblemática cita del papa León XIV rescata la vigencia de un clásico absoluto que continúa atravesando generaciones y fronteras desde el corazón de la cultura rioplatense.