Bajo la atenta mirada del Presidente, el Papa habló de las personas que no llegan a fin de mes, de la importancia de las universidades, de los jubilados y de los discapacitados.

El primer discurso de León XIV en el país buscó interpelar a toda la clase política argentina, reunida en el Palacio Libertad. Pero tocó fibras especialmente sensibles para Javier Milei. Bajo la atenta mirada del Presidente, el Papa habló de las personas que no llegan a fin de mes, de la importancia de las universidades, de los jubilados y de los discapacitados.

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¿Qué dijo el Papa León XIV durante su discurso en el Palacio Libertad?

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Su mensaje, tal como se esperaba, estuvo centrado en la convivencia y la unidad nacional. En su discurso de 27 minutos, transmitido por cadena nacional, arrancó reivindicando la palabra del papa Francisco y destacando la "concordia y el bien común".

"La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro", resumió, retomando el tono ensayado por Juan Pablo II en sus visitas de 1982 y 1987. Lo escuchaba, además de Milei, la clase política en pleno: el Gabinete, los 24 gobernadores, los jueces de la Corte Suprema y prácticamente todos los senadores y diputados de la Nación.

La ráfaga de temas incómodos para la Casa Rosada: de la recesión al ajuste

Pero poco más tarde, León XIV mencionó temas que incomodaron al oficialismo. "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad. Y quienes aún trabajando tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", señaló.

También subrayó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". Y, mientras la economía deja atrás sus dos velocidades y entra directamente en recesión, pidió que "el crecimiento alcance, también, a quienes encuentran mayores dificultades".

Tampoco esquivó la mención a algunos de los sectores que más sufren el ajuste mileísta, cuando pidió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación" y reclamó "dignidad" para "la enfermedad, la dependencia y la discapacidad".

Además, retomando su encíclica Magnifica Humanitas, cuestionó una de las principales vías de inversión que busca el Gobierno: "Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la Inteligencia Artificial", advirtió.

Incluso trajo a colación temas totalmente fuera de la agenda mileísta, al remarcar que "los pueblos originarios preceden al nacimiento de la Nación" y pedir por "una ecología auténticamente humana".

Por supuesto, el Papa tuvo tramos fuertemente aplaudidos por el oficialismo, como cuando pidió cuidar la vida "desde sus primeros instantes" y cuando señaló la necesidad de combatir "el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción".

Milei habló y no se dio por aludido

Como sea, el Milei no se dio por aludido. Cada vez que León XIV tocaba un tema urticante, que hacía arrancar los aplausos de los sectores opositores sentados en el auditorio, el Presidente se encargaba de aplaudir en simultáneo, aunque con indisimulable timidez.

Minutos antes, él mismo había dado un discurso que, con solo 12 minutos de duración, buscó no opacar al del Pontífice. Esta vez, como también era de esperar, dejó de lado su cara confrontativa y, en un tono que recordó a su cadena nacional sobre las Malvinas, afirmó que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

El jefe de Estado fingió demencia sobre sus viejos insultos al papa Francisco, lo describió como "una figura excepcional, que con su humanidad nos inspiró a todos" y lo revindicó como "el argentino más importante de la historia".

Sus vagas menciones habituales a la fe y al destino derivado de "las fuerzas del cielo" esta vez fueron reemplazadas por pasajes más directos sobre la fe católica, como el que reivindicó el papel de Fray Mamerto Esquiú en la elaboración de la Constitución.

Con todo, Milei no pudo con su genio y no se privó de interpretar la doctrina de la Iglesia de modo que conviniera a los intereses ideológicos libertarios. "Las Sagradas Escrituras son la gran escuela moral de nuestra civilización occidental", afirmó al respecto.

Del mismo modo, usó una metáfora bíblica para criticar al populismo al contar "la parábola de los dos cimientos", en la que el hombre que construyó su casa sobre arena lo hizo más rápido, pero luego sufrió un derrumbe por la llegada del río, a diferencia del hombre que, con más paciencia, construyó su casa sobre roca. Fue, quizás, lo más cercano a un reconocimiento de que no todo marcha del todo acorde al plan.

De Kicillof a Villarruel: la postal de unidad y los reencuentros que logró el Pontífice

Lo más excepcional de la jornada no fue la llegada del Papa en sí, sino que este logró reunir a toda la clase política en un solo lugar.

Estuvieron presentes, por invitación del Gobierno Nacional, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Se trató, por ejemplo, de la primera vez que Milei y Axel Kicillof comparten espacio desde marzo de 2025, cuando ambos coincidieron en Bahía Blanca en el marco del operativo por las inundaciones.

El mayor milagro de León XIV fue, quizás, la presencia en un mismo sitio de Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, invitada por el propio Gobierno a regañadientes. Según los trascendidos, para evitar una posible bilateral con el Papa en la Nunciatura Apostólica. Hoy, al menos, logró llevarse un saludo de manos del Pontífice cuando este bajó del escenario.

Fue la primera vez que la fórmula presidencial se cruzó desde el acto del Día de la Bandera en Rosario, cuando la Vicepresidenta había sido invitada por el gobierno de Santa Fe.

Otra aparición sorpresa, o no tanto, fue la de Mauricio Macri. Aunque los expresidentes no fueron invitados, a diferencia de lo ocurrido en Uruguay, el líder del PRO llegó mostrándose alegremente entre el resto de los presentes. Las versiones indican que la invitación corrió por cuenta de la mismísima Karina Milei. Un gesto que privilegió las alianzas políticas e hizo oídos sordos a los pedidos papales de unidad nacional.

Los diputados y senadores presentes abarcaban todo el espectro político. A la salida, igualmente, no todos parecían igual de conformes con el discurso del Papa. Mientras que los opositores, por respeto a la figura del Pontífice, trataban de matizar el contenido político de su mensaje con su tono social más universal, los oficialistas daban la impresión de querer irse rápido y silbando bajo.