Así está hoy Migue García, el hijo de Charly García

Miguel Ángel García es el único hijo de Charly García y de la cantante María Rosa Yorio. Nació el 4 de marzo de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires y tiene 49 años de edad. Creció en un entorno familiar ligado de forma directa a los orígenes y a la historia del rock nacional argentino, y desarrolló su propio recorrido artístico a lo largo de los años, con una vida reservada y distante de la exposición constante que caracterizó a su padre.

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Orígenes y trayectoria musical de Migue García

La música formó parte de la vida cotidiana de Migue García desde su infancia. Durante sus primeros años estudió música clásica en instituciones especializadas y, cuando tenía alrededor de doce años, formó una agrupación de heavy metal junto a otros jóvenes músicos talentosos. Su trayectoria continuó cuando integró el trío Samalea Kabusacki García junto a Fernando Samalea y Fernando Kabusacki. Más adelante se sumó a A-Tirador Láser, donde se desempeñó como tecladista, cantante y compositor.

En el año 2005 publicó su primer disco solista titulado Quieto o disparo. Este trabajo presentó una propuesta artística que combinó influencias del rock, el pop y el folk, y le permitió expresar su identidad musical con total autonomía más allá del peso de su apellido familiar. También se dedicó a la enseñanza como profesor particular de piano, una actividad adicional que formó parte de su amplia vinculación profesional con este arte a lo largo de los años en Buenos Aires.

Hilda Lizarazu, su hija Mía Folino, Charly García y su hijo Migue García. (Crédito de foto: Agustín Dusserre)

Migue: su presente y su perfil bajo

En la actualidad, Migue García mantiene un perfil bajo y una vida completamente alejada de los medios masivos de comunicación. A diferencia de su padre, cuyas apariciones públicas fueron constantes a lo largo de las décadas, eligió preservar su intimidad y evitar la exposición mediática permanente en los medios gráficos y radiales. Una de sus apariciones públicas registradas es en los festejos de cumpleaños de su padre.

La relación con Charly García atravesó distintas etapas complejas con el paso del tiempo. Tras períodos prolongados de distanciamiento y diferencias públicas que tuvieron repercusión mediática, ambos lograron un acercamiento definitivo y cordial. En los últimos años, Migue ha ocupado un rol muy cercano y relevante en la vida cotidiana de Charly, acompañado por personas del entorno íntimo del artista. De este modo, mientras Charly continúa como una figura central indiscutida de la cultura nacional, su hijo transita su cotidianidad con bajo perfil y continuidad en su labor artística.