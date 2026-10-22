Tangos para Charly: el Anfiteatro del Parque Centenario recibe un homenaje especial en clave de 2x4

El próximo sábado 24 a las 19 h, el Anfiteatro del Parque Centenario será el escenario de una velada homenaje titulada "Tangos para Charly". La propuesta reúne a referentes de la música popular para versionar las canciones de García en ritmo tanguero, en adhesión a las celebraciones por el 75° aniversario del nacimiento del referente del rock argentino.

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El espectáculo contará con las voces de Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán "Cucuza" Castiello. La puesta musical estará respaldada por un ensamble conformado por Federico Pereiro, Luka Giangulani, Yani Vega, Joaquín Bonazzola y Ulises Di Salvo, bajo la dirección musical de Erica Di Salvo.

La grilla de cantores reúne a figuras de amplia experiencia en los escenarios del género y la cultura porteña:

Guillermo Fernández: Cantante, compositor y actor nacido en Buenos Aires con más de cincuenta años de recorrido profesional. Galardonado con el Premio Konex en 2005 y 2015 como Cantante Masculino de Tango y distinguido con el Premio Gardel por su álbum De criollos y tangueros.

Noelia Moncada: Vocalista, docente y actriz rosarina. Formó parte de la orquesta El Arranque y encabezó la operita María de Buenos Aires de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en el Teatro Colón. Posee diversas producciones discográficas solistas y giras internacionales por Europa, América y Asia.

Hernán “Cucuza” Castiello: Cantor y compositor porteño que inició su vínculo con los escenarios desde la infancia compartiendo espectáculos con Roberto Goyeneche y Rubén Juárez. En 2005 conquistó el Certamen Hugo del Carril por su obra Tibieza, destacándose por enlazar el cancionero clásico con el rock nacional y las composiciones propias.

Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán "Cucuza" Castiello se unen para repasar la obra de Charly García.

La presentación busca tender un puente entre la poética de Charly García y las sonoridades rioplatenses, adaptando clásicos del repertorio del músico a arreglos instrumentales del tango. La cita al aire libre en el espacio del parque porteño se suma a los diversos reconocimientos dedicados a la obra del artista en la Ciudad de Buenos Aires.

La “Semana Charly”: la Ciudad celebra los 75 años del legendario García

La “Semana Charly” se desarrollará desde el jueves próximo al domingo 25 de octubre con actividades en el Anfiteatro del Parque Centenario, en la Casa de la Cultura, en San Nicolás, en el Centro Cultural Recoleta, en el Museo de la Ciudad, en Monserrat, La Usina del Arte, en La Boca, y en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza.

Jueves 22:

Se inaugura “El otro Perotta”, la primera gran retrospectiva dedicada a José Luis Perotta (1948-1989), considerado “el fotógrafo del rock nacional”, en el Museo de la Ciudad, con retratos de Charly García. A las 17, en la Sala Querubines (Defensa 225).

Viernes 23:

En el día del cumpleaños de Charly, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal), Ligia Piro presenta a las 19 “Inconsciente colectivo", su primer espectáculo dedicado a la obra de García. Entradas hasta completar la capacidad del Anfiteatro.

En el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), la pianista, cantante y compositora Alina Gandini presentará a las 19, “Gracias García", un recorrido por las composiciones de Charly.

A las 19.30 la terraza del Centro Cultural Recoleta recibirá una edición especial del ciclo Discos completos, dedicada a “Clics modernos”, que marcó los años 80, por varios artistas.

En el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky, presentará, a las 20, Clásicos del Rock Nacional. Entrada con reserva previa.

Y en la Usina del Arte, Marina Wil hará “Las canciones más lindas de Charly García”, acompañada por un cuarteto de cuerdas y con Ian Schifres al piano. El show, a las 20, tendrá a Pablo Granados como artista invitado. Entradas con reserva previa.

Nacido el 23 de octubre de 1951 en la Ciudad, Charly es uno de los músicos más trascendentales de la historia del rock nacional.

Sábado 24:

En el Anfiteatro del Parque Centenario, a las 19 se estrena "Tangos para Charly", con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán “Cucuza” Castiello. Entradas hasta completar la capacidad del Anfiteatro.

El Salón Dorado de la Casa de la Cultura será escenario de “Clics eternos", una propuesta del pianista y arreglador Lautaro Moreno que será una relectura de la etapa electrónica y de vanguardia de Charly. A las 19.

En la Usina del Arte estará “Mery Granados y Joaco Burgos le cantan a Charly”, a las 20, con versiones de sus canciones más memorables. Con reserva previa.

La Casa de la Cultura también presentará a las 20 una edición especial de “Íconos del Rock Nacional", el ciclo dedicado a los artistas que marcaron la música y la cultura argentina.

Domingo 25: