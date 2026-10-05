Los amantes del tango tendrán la oportunidad de disfrutar nuevamente de una milonga federal con orquesta en vivo totalmente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de un encuentro en el que se podrán tomar clases, disfrutar de shows en vivo y de artistas en vivo sin costo.

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Así será la milonga federal en el Palacio Libertad

La milonga se realizará el próximo jueves 8 de octubre desde las 18 hs en la plaza seca del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). La nueva edición contará con clases de tango, orquesta en vivo y muestra de bailarines. En concreto, los que se acerquen podrán disfrutar de:

Una clase de baile y la exhibición de Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo, dos bailarines y coreógrafos que han recorrido más de 36 Ciudades del mundo de Europa, Asia y América, con su obra Volá. La producción fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y ganó varios premios.

dos bailarines y coreógrafos que han recorrido más de 36 Ciudades del mundo de Europa, Asia y América, con su obra Volá. La producción fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y ganó varios premios. Habrá una clase de tango para principiantes a cargo de Verónica Araoz y Germán Salvatierra.

a cargo de Verónica Araoz y Germán Salvatierra. La música en vivo estará a cargo de Orquesta Típica Biagi y Bahía Blanca Tango junto con el cantor Pablo Gibelli.

Además, la jornada del jueves estará musicalizada por Armando Pastorino y cuenta con la conducción de Adriana Argentina Frossasco.

¿Cómo acceder gratis a la milonga federal?

La actividad es completamente gratuita y no hace falta reservar previamente para ir. Solo hay que acercarse a la plaza seca para ser parte de la iniciativa. El evento está enmarcado en el proyecto porteño Milonga Federal, que combina las clases de tango, pequeña muestra de bailarines destacados, orquesta en vivo para disfrutar de la música y, además, un musicalizador invitado.

El objetivo de la iniciativa es promover y difundir el desarrollo de actividades vinculadas a la identidad del tango, no solo para quienes ya disfrutan del género, sino para atraer a nuevos públicos y darle visibilidad a artistas de todo el país.