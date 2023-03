Un museo estadounidense y MTV presentan un 'reality show' donde artistas compiten por una muestra

Convertido en el género televisivo de moda, el 'reality show' encontró la manera de asociarse con el universo de las artes visuales a través de la docuserie "The Exhibit: en busca del próximo gran artista", que acaba de estrenar el canal MTV en asociación con el prestigioso museo Hirshhorn, de Washington, con siete competidores: el ganador recibirá un premio de 100.000 dólares y una exposición.

La inédita serie, un producto surgido de la asociación entre MTV y Smithsonian Channel, muestra a lo largo de cada capítulo cómo siete artistas emergentes crean pinturas, esculturas, grabados y obras de técnica mixta originales en respuesta a algunas de las ideas más relevantes de nuestro tiempo, en una carrera por obtener el precio en metálico y "la exposición de sus vidas", tal como promociona el trailer del innovador programa.

El Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn, con sede en la ciudad de Washington y una colección centrada en el arte moderno y contemporáneo con nombres como Ai Weiwei, Yoko Ono, Gerhard Richter o Doris Salcedo- forma parte de la Institución Smithsonian, una red cultural financiada por el gobierno de Estados Unidos, de la cual dependen 19 museos y 9 centros de investigación en distintas ciudades estadounidenses.

Los artistas Jamaal Barber, Frank Buffalo Hyde, Misha Kahn, Clare Kambhu, Baseera Khan, Jillian Mayer y Jennifer Warren convierten su imaginario en obras de arte para un panel rotatorio de expertos del mundo del arte, donde la jueza principal es la directora del Hirshhorn, Melissa Chiu.

"The Exhibit: Finding the Next Great Artist" es el título original del programa de televisión que documenta a los artistas y la creación artística, y se emite desde el 3 de marzo en MTV (www.mtv.com) y desde el 7 de marzo en Smithsonian Channel (www.smithsonianchannel.com).

A lo largo de la serie, el variado grupo de artistas -oriundos de Atlanta, Minnesota, Brooklyn, Queens, Miami y Chicago- crean "encargos" inspirados en temas sociales reflejados en obras de la colección del museo de artistas como Laurie Anderson, las Guerrilla Girls, Barbara Kruger, Yayoi Kusama y Nam June Paik.

El panel de expertos que ofician de jueces incluye además a los artistas Adam Pendleton y Abigail DeVille, el crítico Kenny Schachter, la socióloga Sarah Thornton, autora de "Siete días en el mundo del arte", entre otros, y la serie culmina con la invitación a un artista a exponer una obra original en el Hirshhorn y un premio en metálico aportado por la cadena.

Con información de Télam