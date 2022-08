Muere a los 88 años el dibujante británico Raymond Briggs

El ilustrador y dibujante de cómics británico Raymond Briggs, autor de "El muñeco de nieve" que apareció en 1978 y vendió 5,5 millones de ejemplares en el mundo, murió hoy a los 88 años, informaron sus familiares.

Briggs, que había nacido en 1934 en Wimbledon, Surrey, siempre tuvo una fuerte inclinación hacia el arte, que lo llevó a estudiar en la Escuela de Arte de Wimbledon y, luego en la University College de Londres.

"El muñeco de nieve" tiene como héroe a un niño que construye un muñeco de nieve que cobra vida, y fue adaptado como una película de animación en 1982 y presentada con una introducción del cantante David Bowie, por lo que sus imágenes y su música están desde entonces asociados a la Navidad, consignó la agencia de noticias AFP.

A Raymond Briggs no le gustaban las fiestas navideñas y de fin de año, por lo que su historia tiene un final melancólico, cuando el niño descubre que su amigo se derritió dejando solo su sombrero y su bufanda, lo cual remite a la fugacidad de las cosas.

"No creo en los finales felices", declaró Raymond Briggs al diario The Daily Telegraph en 2007. "Los niños tienen que afrontar la muerte tarde o temprano... Entonces no sirve de nada evitarla", afirmó.

"Papá Noel" (1973) fue el primer libro de Briggs que tuvo gran éxito, y en él, Santa Claus es un anciano irascible que detesta el frío y la nieve y consideraba insoportable tener que entregar regalos.

En la década de los 80, ya cerca de los 40 años, Briggs se sumergió en el cómic y al igual que Alan Moore o de la publicación de Maus de Art Spiegelman, en América del Norte, se convirtió en un pionero del cómic para adultos y la novela gráfica, con obras como "Gentleman Jim" (1980) y, sobre todo, con "Cuando el viento sopla" (1982), una historia ambientada en un apocalipsis nuclear, protagonizada por una entrañable e ingenua pareja de ancianos, aparecida por primera vez en su cómic anterior, que no resiste el envenenamiento radioactivo.

La obra, que fue traducida a varios idiomas y llegó a ser un largometraje, en 1986, de la mano del director Jimmy Murakami, se convirtió en un clásico del ecologismo y el pacifismo, cuyo mensaje de advertencia está, lamentablemente, aún vigente.

Reconocido como un prestigioso ilustrador, Briggs continuó publicando libros como The Tin-Pot Foreign General and the Old Iron Woman (1984), una sátira política, o The Man (1992), en la que vuelve nuevamente al cuento infantil. En 1998 publicó otro de sus cómics más importantes y celebrados, "Ethel y Ernest", en el que narra la historia de los cuarenta años de matrimonio de sus padres, y donde reflexiona sobre la historia del siglo XX y sus cambios sociales y políticos, desde una ideología de izquierda que tuvo toda su vida.

Retirado en una casa de campo, los reconocimientos le llegaron en los últimos años: en 2012, fue incluido en el British Comic Awards Hall of Fame, y en 2014 su libro The Bear ganó el prestigioso Phoenix Picture Book Award, consigna Eldiario.es.

En sus últimos cómics, Notes from the Sofa (2015) y Time for the Lights Out (2019) aborda sus propios recuerdos y reflexiones, con un tono de oscuridad, subrayado por el dibujo en blanco y negro, más sencillo e íntimo que su habitual paleta de colores.

Con información de Télam