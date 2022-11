"Mundialitas", la muestra que recupera momentos icónicos de los Mundiales de la mano de Miguel Rep

(Por Leila Torres) En el marco de Qatar 2022, la pelota del mundial se empieza a mover en el Centro Cultural Borges de la mano del humorista gráfico Miguel Rep con la presentación de la muestra "Mundialitas" que integra 70 dibujos de colores vívidos acerca de los mundiales de fútbol desde 1930 hasta 2018, acompañados de proyecciones icónicas del ciclo homónimo, emitido por la TV Pública con la voz de Pedro Saborido y el guion de Jorge Repiso en un recorrido en forma de rayuela en el que el público puede rememorar "la dinámica de lo impensado".

"La Televisión Pública presenta 'Mundialitas': ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos", se escucha decir a Saborido, cuya voz viene de un video que invita a ingresar a un pasaje futbolero. Para Rep la muestra es "una rayuela" en la que "los espectadores verán los clips, las imágenes de cómo se van haciendo los dibujos, y los cuadros con los originales y los detalles a la vista".

De los 420 dibujos que Rep ilustró para el programa "Mundialitas", dirigido por Santiago García Isler, se presentan 70 producciones que espectadores y espectadoras podrán visitar hasta fines de enero en el segundo piso del Centro Cultural Borges. Según el creador, se muestra "el dibujo acabado, la artesanía, lo gestual y lo expresivo" en las obras seleccionadas a partir de su curaduría exclusiva.

Aunque Rep no se considera futbolero, se reconoce como un apasionado de los mundiales. El interés por los partidos que mantienen al mundo en vilo se despertó en él en 1978, en plena dictadura militar, en Argentina. "Muy triste", anticipa Rep en diálogo con Télam. "Me quedé solo en Buenos Aires, mi familia se fue lejos, y esa soledad de alguna manera fue llenada por esa competencia. A partir de ahí me empezó a gustar el fútbol y la pasión por los mundiales fue creciendo", recuerda.

"Por eso 'Mundialitas', por eso haré el programa radial 'Qatar de noche' los cinco domingos que dura el torneo", afirma el dibujante, quien participará de las emisiones de radio junto al ex futbolista Norberto Verea y el escritor Pedro Saborido, por Nacional Rock, desde la medianoche a las dos de la madrugada.

¿Qué emociones se condensan en los dibujos de Rep sobre el fútbol? ¿Qué hay en ellos, además de la pasión por la pelota? El caricaturista captura en las ilustraciones los goles más emblemáticos de la historia de los mundiales desde 1930, las controversias entre los jugadores (como la vez que Luis Suárez mordió a Chiellini en el 2014), las desilusiones y las victorias. El retrato del arquero Lev Yashin, apodado "Araña negra", con lágrimas en los ojos muestra cómo la angustia puede desfigurar los rostros de los apasionados, mientras que las gotas de sudor trazadas en la frente de Ferenc Puskás pateando al arco, refuerzan su imagen como uno de los goleadores más importantes de la historia del fútbol.

En las creaciones de Rep no faltan guiños a la literatura. Un dibujo festeja "Holanda campeón 1974" y está acompañado por la tapa del libro "La naranja mecánica", de Anthony Burgess. La selección holandesa de ese año vistió remeras naranjas y los comentaristas se referían a su manera de jugar como "una máquina". También hay llamados a la música, a través de un retrato del jugador holandés Johan Cruyff acompañado con la frase "Don't Cruyff for me" que ecualiza con la canción de "Don't cry for me Argentina" de Madonna.

¿Qué expectativas traen aparejados los mundiales? ¿Es posible pedirle a estas competencias alegría y optimismo para un pueblo desanimado en contexto de crisis? "Ningún Mundial mejoró a ninguna sociedad, todo lo contrario: a veces limpia imágenes de regímenes horrendos", reflexiona Rep, frente a un dibujo del dictador Jorge Rafael Videla estrechándole la mano a Alberto Tarantini, defensor de la selección argentina del '78.

El humorista sostiene que los mundiales representan "un gran negocio, muy atado, del que sólo hay que esperar el capricho de la pelota y la genialidad de algún actor de la cancha". "Nuestra esperanza es esa, la dinámica de lo impensado", puntualiza el dibujante haciendo referencia al libro "Futbol. La dinámica de lo impensado", donde Dante Panzeri critica el "oscuro negocio" que esconde este deporte, y con ese título explica ciertos resultados asombrosos así como el talento de jugadores como Messi.

"El fútbol, para ser serio, tiene que ser juego", plantea Panzeri, en el libro.

El talento también remite al futbolista y entrenador argentino Diego Armando Maradona, quien es retratado en muchas imágenes de "Mundialitas" transformando a los jugadores contrincantes en momias, conforme atraviesa el campo. En la muestra, no aparece "La mano de Dios", aparece "El puño de Dios", y un Maradona fuerte, que lleva -lastimado- a un trabajador de la salud de la mano, y un Maradona ganador del Mundial de 1986, camino a recibir la copa con las manos abiertas hacia el cielo.

El programa número siete de la TV Pública ahonda en "El mejor gol de todos los tiempos": "22 de junio. 1986. Estadio Azteca, México. El que gana pasa a semifinales. De pronto hay un enganche de Enrique en su propio campo y le dice al 10: 'Tomá Diego, hacelo'. Y lo que sigue, sí, es una obra de arte", relata la Saborido mientras el video muestra las manos de Rep dibujando la memorable jugada con marcadores. Luego, la voz de Víctor Hugo que eriza la piel: "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?".

"Creo que la figura de Diego va a aparecer en muchos momentos, como el de un santo patrono del buen juego y de alguna rebeldía. Ojalá. Va a faltar algo muy groso en la tribuna y en los medios: Diego", reflexiona Rep, creador del libro "Diego. Nacido para Molestar", publicado el año pasado por Planeta.

El heredero de la camiseta del 10, Lionel Messi, aparece representado como un hombre delgado sin asperezas en su rostro. Uno de los dibujos lo muestra con una expresión triste, sentado en una mesa a oscuras mirando la Copa, lo que no eclipsa sus triunfos, representados en la secuencia "Carrera de Messi contra Nigeria" donde el astro futbolístico baja la pelota con el muslo izquierdo, lleva el balón con la zurda y finalmente define con la derecha.

En "Mundialitas" no hay una cronología, pero eso no quita que no haya un relato porque la historia de los mundiales puede conformarse a través de diversos momentos icónicos que vuelven a revivirse cada cuatro años, sin importar el orden.

Situada en uno de los rincones de la sala, se dibuja una caricatura de la mascota del mundial de Qatar -La'ebb en el metaverso- que adelanta la competencia del corriente año, representada con un turbante de color blanco animado en forma infantil, cuyo nombre en árabe significa jugador habilidoso.​ El personaje fue presentado por la FIFA y el Comité Organizador en abril de este año.

"Espero que no haya militantes contrarios a la FIFA que les echen alquitrán a los cuadros y luego se adhieran a la pared, y si eso ocurriera, avísenme que yo también participo", bromeó Rep, desde la muestra, en ese centro cultural ubicado en Viamonte 525.

Con información de Télam