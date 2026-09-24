El anuncio sobre Soledad Silveyra mientras sigue internada

Soledad Silveyra sigue internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una fuerte caída en su casa y quebrarse la pelvis. En medio de las especulaciones sobre los pasos a seguir en su recuperación, Netflix reveló que la actriz de 74 años grabó una serie que se estrenará durante el 2027 y que marca su regreso a la pantalla chica.

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En un anuncio para dar a conocer las series y películas argentinas que llegarán a Argentina en lo que resta del año y durante el 2027, Netflix reveló la sinopsis oficial de su nueva serie Crimen desorganizado, una comedia creada por Martín Méndez y Marcelo Camaño. La historia sigue a un grupo de ladrones, desconocidos entre sí, que roba un banco y se reúne en una casa esperando cobrar por el trabajo recién realizado. Pero nada sale según lo planeado y no hay rastros del botín. Quienes encargaron el robo están yendo a buscarlo y ahí es cuando el verdadero golpe comienza.

Soledad Silveyra en Crimen desorganizado.

"Crimen desorganizado es un thriller cruento y delirante donde cada secreto tiene precio y nadie sale limpio", adelantó Netflix en un comunicado donde también se reveló que la serie la protagonizarán Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo, con las actuaciones especiales de Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi. Los directores de los episodios son Nicanor Loreti, Iván Vescovo y Nicolás Silbert y Leandro Mark.

Miguel Ángel Rodríguez en Crimen desorganizado.

El historial médico de Soledad Silveyra que preocupa a sus seguidores

En la historia médica de Soledad Silveyra figura otra caída que también preocupó a sus seguidores. Meses atrás, durante un viaje a Punta del Este, había tropezado con una valija y golpeado la cadera al regresar de un spa, aunque en ese momento no le había dado mayor importancia al episodio.

En su última visita a La Noche de Mirtha (El Trece), Solita reveló que padece trocanteritis y sostuvo: "Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien". Aunque esta nueva caída la dejó otra vez hospitalizada, por el momento los médicos descartan una cirugía.