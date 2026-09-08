Preocupación por las novedades sobre la internación de Soledad Silveyra: "Junta médica"

Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi tras el accidente doméstico que le provocó una fractura de pelvis, y en las últimas horas creció la incertidumbre sobre el rumbo que tomará su tratamiento. En una nueva salida al aire, Marcela Coronel se refirió a la situación puntual que atraviesa la actriz y reveló que los médicos todavía no llegaron a una definición sobre cómo seguir.

{{{htmlAmp}}}

La duda que crece con el correr de las horas

Según explicó la panelista, en un primer momento la posibilidad de una cirugía había quedado descartada, y a Silveyra se le había indicado reposo absoluto en su domicilio como único tratamiento. Sin embargo, esa hipótesis empezó a modificarse con el paso de las horas: la opción quirúrgica volvió a tomar fuerza dentro del equipo médico, al punto de instalar una duda que hoy sigue sin resolución.

Soledad Silveyra fue internada.

Fue en ese contexto donde Coronel dio detalles más precisos del cuadro. «Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero ahora me dicen que tal vez sí pueda operarse. Hay una junta médica. Está muy enojada con ella misma por lo que le pasó», expresó la panelista al aire, dejando en claro que la decisión final todavía está en manos del equipo de especialistas que sigue de cerca la evolución de la actriz.

Preocupación en el ambiente artístico

Silveyra, de 74 años, es una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, con una trayectoria que se extiende por décadas en cine, teatro y televisión. Por eso, la noticia de su internación generó preocupación entre colegas y seguidores, que aguardan definiciones sobre el rumbo del tratamiento. En caso de confirmarse la cirugía, la actriz debería permanecer internada un tiempo adicional, atravesando el postoperatorio y los controles habituales para este tipo de lesiones.

No es la primera vez que la actriz sufre una caída: meses atrás, durante un viaje a Punta del Este, había tropezado con una valija y golpeado la cadera al regresar de un spa, aunque en ese momento no le había dado mayor importancia al episodio.

Según trascendió, la propia Silveyra estaría muy enojada consigo misma por lo ocurrido, al tratarse de una caída que, en su percepción, podría haberse evitado y que terminó derivando en una lesión de consideración. Se espera que en los próximos días haya novedades más concretas sobre la junta médica y la decisión final que se tome respecto a su tratamiento.