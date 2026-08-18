Anuel AA: edad, altura y curiosidades del cantante

Emmanuel Gazmey Santiago, identificado en la industria musical como Anuel AA, es una de las figuras determinantes de la música urbana internacional. Tras su paso por los escenarios argentinos, el artista boricua confirmó su retorno al país para ofrecer un concierto el 5 de diciembre de 2026 en Buenos Aires. La presentación forma parte de su gira mundial y genera expectativa entre sus seguidores por repasar los éxitos de su catálogo y exponer la nueva etapa de su proyecto artístico.

Origen, datos biográficos y posicionamiento político

Nacido el 26 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico, el cantante de 33 años, mide aproximadamente 1.85 metros de estatura. Es hijo de Nilda Santiago y José Gazmey, quien se desempeñó como músico y vicepresidente de la división A&R de Sony Music en Puerto Rico. Anuel creció en un entorno vinculado a la producción musical. Cursó estudios en el colegio María Auxiliadora en Carolina, donde mostró interés temprano por la composición lírica. A los 14 años comenzó a grabar material de forma independiente.

A la par de su perfil mediático, el músico ha generado atención por su involucramiento político. En agosto de 2024 manifestó públicamente su respaldo al candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, participando en un acto de campaña en Pensilvania y promoviendo el voto de la comunidad latina hacia el líder conservador.

Anuel AA, el proyecto musical de Emmanuel Gazmey. (Crédito de foto: Anuel AA)

Trayectoria musical: de la prisión al éxito mediático

Su carrera formal inició alrededor de 2010, difundiendo sus primeros temas en plataformas digitales. Un punto de inflexión ocurrió cuando el sello Maybach Music Group, propiedad del rapero estadounidense Rick Ross lo acompañó en su proyecto musical. Sin embargo, en abril de 2016 su ascenso sufrió una interrupción tras ser arrestado en Puerto Rico por cargos federales vinculados a la posesión ilegal de armas de fuego, cumpliendo una condena de 30 meses de prisión.

Durante su tiempo en reclusión, la vigencia del músico se mantuvo activa mediante la grabación de pistas vocales a través de llamadas telefónicas. El 17 de julio de 2018, coincidiendo con el día de su liberación, publicó su álbum debut, Real hasta la muerte. La producción alcanzó el primer puesto en la lista Top Latin Albums de Billboard y posicionó múltiples sencillos en los rankings globales. Con lanzamientos posteriores como Emmanuel (2020) y Las leyendas nunca mueren (2021), consolidó un estilo caracterizado por relatos de calle, ritmos de trap y colaboraciones con figuras centrales del género.