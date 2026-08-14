Entradas para Anuel AA en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Anuel AA volverá a presentarse en Argentina el próximo sábado 5 de diciembre de 2026, como parte de su gira mundial. A un año de su última visita al país, el puertorriqueño prepara un nuevo desembarco en Buenos Aires para reencontrarse con sus seguidores y repasar los grandes éxitos que construyeron su lugar central dentro de la música urbana.

La venta de entradas tendrá su primer capítulo este viernes 14 de agosto a las 12, con una preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia que paguen con tarjeta de crédito VISA. Además, ese beneficio incluirá 6 cuotas sin interés. La venta general está prevista para el sábado 15 de agosto a las 12, aunque se habilitará antes si la preventa se agota.

Anuel AA en Argentina 2026: cuándo es el show y dónde será

La fecha confirmada para el regreso de Anuel AA es el sábado 5 de diciembre de 2026. El concierto será en Buenos Aires, pero hay un dato importante para quienes ya comenzaron a buscar entradas: el escenario todavía no fue anunciado.

Por eso, pese a que circulan referencias al Movistar Arena, la información oficial difundida hasta el momento indica que el lugar será revelado en las próximas horas. El regreso se produce apenas un año después de su anterior presentación en el país y vuelve a poner a Anuel en el centro de la escena del trap latino.

Entradas para Anuel AA: cuándo comienza la venta y cuánto cuestan

La preventa de entradas para Anuel AA en Argentina comienza el viernes 14 de agosto a las 12 y será exclusiva para clientes de Banco Galicia con tarjeta de crédito VISA. El beneficio contempla además 6 cuotas sin interés para esos clientes. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general; de acuerdo con la información oficial, la instancia general está prevista para el sábado 15 de agosto a las 12.

Anuel AA.

¿Cuánto salen las entradas? Por el momento, no fueron publicados los precios oficiales de las localidades. La plataforma de venta está con sistema de fila virtual debido al alto volumen de usuarios, por lo que los valores definitivos deberán consultarse al momento de acceder a la venta.

Del trap latino a La Velada del Año: el regreso de Anuel llega con impulso renovado

El anuncio argentino llega después de una nueva aparición de Anuel AA en La Velada del Año VI, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos que se realizó el 25 de julio en Sevilla. El cantante puertorriqueño formó parte de la programación musical junto a artistas como Juanes, Bad Gyal y Yandel, en un espectáculo que reunió cerca de 80.000 personas en el estadio de La Cartuja y millones de espectadores online.

Su participación tuvo además un componente particular: significó una suerte de revancha después de la polémica actuación de Anuel en la edición de 2024, cuando su presentación estuvo atravesada por retrasos, problemas técnicos y críticas. En 2026 volvió al escenario de La Velada y presentó canciones como Sola, Amanece, ¿Qué nos pasó? y Más rica que ayer, entre otros éxitos.

Ahora, el desafío será trasladar esa energía de nuevo al público argentino. Con una carrera que ayudó a instalar el trap latino en el circuito internacional y una identidad artística fuertemente asociada al concepto Real Hasta la Muerte, Anuel apuesta a un nuevo encuentro con sus seguidores locales.