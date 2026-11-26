Este fin de semana la zona sur del conurbano bonaerense suma una propuesta gratuita para los amantes de la lectura y la producción autogestiva con una nueva jornada de la FLEIT (Feria del Libro y Editoriales Independientes de Temperley). El encuentro funciona como un punto de reunión que convoca a editoriales independientes, librerías, fanzines, poetas, ilustradores e historietistas, con el propósito de fomentar la bibliodiversidad y establecer un vínculo directo entre el público y quienes producen por fuera de los circuitos comerciales tradicionales.

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A lo largo de la tarde, los asistentes podrán recorrer los puestos de decenas de proyectos gráficos y literarios de la región. Entre los sellos y espacios confirmados figuran Charco Editora, Teseo Libros, Limón Curaduría de Libros, Limbo Libros, Ligeia Revista, Líquenes, [dixit] contenidos, Mebuki Ediciones, Tinku Ediciones, Urgente Amar Encuadernación y Tanto Cielo, entre otras iniciativas editoriales.

Más allá de la exhibición y venta de ejemplares, la programación contempla una variada agenda de actividades artísticas abiertas a toda la comunidad: en el bloque de lecturas en vivo, los escritores Hernán Ocantos, Luján Oliva, Anahí Aguiar y Leonardo Echeverz compartirán sus textos y poemas con los presentes. Además, la jornada contará con la presencia especial de Cecilia Rodríguez, autora distinguida recientemente en España con el III Premio Internacional Francisco Ayala.

El cronograma se completa con talleres abiertos de fanzine para quienes deseen experimentar con la autoedición y dos propuestas musicales para acompañar el cierre del recorrido: el dúo de jazz de saxofón y piano Visión Cero y el dúo Tu Exx. De esta manera, la FLEIT reafirma su apuesta por consolidar un circuito literario y cultural propio en el sur del Gran Buenos Aires.

Las recomendaciones literarias de Mariana Enríquez

Mariana Enriquez destacó dos obras fundamentales de no ficción que abordan historias reales atravesadas por la violencia política y de género. Por un lado, señaló La llamada, de Leila Guerriero, una crónica sobre Silvia Labayru, militante montonera secuestrada en la ESMA a los 20 años durante la dictadura militar mientras cursaba un embarazo de seis meses. Por otro, mencionó El vestido blanco, de Nathalie Léger, relato que reconstruye la trágica historia de Pippa Bacca, la artista italiana que en 2008 emprendió un viaje a dedo desde Milán hasta Jerusalén vestida de novia con un mensaje de paz, antes de ser violada y asesinada por un camionero.

Libros.

La selección de la autora argentina se completa con tres novelas que exploran el misterio, el miedo y las secuelas psicológicas de situaciones extremas. En este grupo incluyó Piranesi, de Susanna Clarke, centrada en un joven amnésico atrapado en un palacio infinito junto a un misterioso acompañante, y No la dejes sola, de Desirée de Fez, donde el pánico de su protagonista a la soledad termina manifestándose físicamente. Finalmente, Enriquez recomendó El ojo de Goliat, de Diego Muzzio -a quien definió como "uno de mis escritores favoritos en general y en particular con esta novela"-, una historia ambientada tras la Primera Guerra Mundial sobre el vínculo entre un psiquiatra y un ingeniero escocés que perdió la razón mientras inspeccionaba un faro en el sur.