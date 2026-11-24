Juanse Rausch, el autor de las exitosas Saraos uranistas y Las Adoro.

Hay una frase que Juanse Rausch elige para explicar desde dónde escribe: "Uno cuando escribe, escribe con el cuerpo que tiene". No habla solamente de aquello que le pasó, sino también de las imágenes, los intereses y las historias que fue reuniendo a lo largo de su vida. Incluso de épocas que no conoció en persona, pero que siente propias. Dramaturgo y director nacido y criado en Bahía Blanca, Rausch convirtió esa curiosidad en una forma de hacer teatro. Sus obras suelen empezar antes de la primera página: en una investigación, en un documento, en una conversación o en la anécdota de alguien que estuvo ahí. Del archivo a la ficción, de las salas pequeñas a escenarios más grandes, su recorrido está atravesado por una pregunta sobre qué se recuerda y cómo vuelve a contarse.

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En una entrevista exclusiva con El Destape Web, el creador de Saraos uranistas y Las Adoro -obras compiladas en un libro por la editorial Paripé Books- habló de su relación con la escritura, de su fascinación por los géneros teatrales considerados menores y de las decisiones que acompañaron el crecimiento de sus producciones. También adelantó que trabaja en una nueva obra ambientada en la Argentina de los años cincuenta.

Tapa del libro de obras teatrales de Juanse Rausch, editado por Paripé Books.

Rausch nació y se crió en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Cuando mira hacia atrás, reconoce que la escritura lo acompañó desde hace mucho tiempo, aunque durante años no la vivió como una práctica separada del teatro. "Siempre la sentía como una excusa para la producción más escénica", sostuvo. Ya fuera modificando textos con los que trabajaba o partiendo de materiales propios, la palabra aparecía vinculada a una posibilidad concreta: hacer algo en escena.

Con el tiempo, ese vínculo empezó a cambiar. A la escritura como herramienta se sumó el placer de pensarla por sí misma. La publicación de sus obras y el proceso de edición de los textos, explica, le dieron otra entidad a esa parte del trabajo: las palabras podían existir no solo como base de una puesta, sino también en la página. Ese desplazamiento no borró el origen escénico de su dramaturgia. Por el contrario, Rausch disfruta especialmente escribir con un intérprete en mente. Saber para quién está imaginando una obra le permite empezar a dirigirla desde la escritura, aunque el sentido termine de desplegarse en el encuentro con la persona que la interpreta. "Es la forma en la que encuentro que lo que hago es más feliz", remarcó.

Retrato de Juanse Rauch (Gentileza prensa).

El archivo, el chisme y las épocas que siente propias

La investigación ocupa un lugar central en su proceso creativo. Hay allí, según explicó, una relación con un recorrido académico, pero también una inclinación más personal: el gusto por indagar, revisar archivos y dejarse llevar tanto por los documentos como por el chisme y la anécdota. En ese recorrido también interviene lo que llama su "archivo personal": el conjunto de intereses y experiencias desde el que cada persona mira. Y en ese archivo, para Rausch, entran incluso tiempos que no vivió. "Las siento como muy propias, como si las hubiera vivido. Las revisito un poco de esa forma", admitió.

Aunque en sus obras pueden aparecer resonancias de otros lenguajes populares, aclara que su interés no nace tanto de la televisión como de los géneros teatrales llamados menores: el café concert, la revista y el género chico. En particular, le interesa la participación de personajes de las disidencias sexuales en esas producciones y en la historia del espectáculo nacional.

El punto de partida de Saraos uranistas estuvo en archivos de psiquiatría, criminología y ciencias médicas, y especialmente en la lectura de Médicos, maleantes y maricas, el libro del investigador Jorge Salessi. Lo que lo convocó no fue un único dato, sino la forma en que el autor analizaba esos documentos, las personas y las prácticas de la época. Rausch recuerda que le llamó la atención lo que describe como una obsesión de la medicina legal e higienista de entonces por la homosexualidad masculina. Desde esa mirada sobre los archivos, tomó personajes y una época para construir una ficción que, aclara, luego se alejó de su punto de partida documental.

El recorrido de Saraos uranistas llevó la obra desde el circuito independiente hasta el Teatro Maipo. Para Rausch, ese crecimiento se explica en parte por el trabajo de un equipo de producción que había pensado una proyección desde el comienzo. Pero también reconoce que hay algo que no se puede reducir a una fórmula. "Hay una cuestión que siempre es misteriosa cuando las obras tienen tanta repercusión", reflexionó. Sus producciones, dice, nacen en espacios pequeños, a veces de menos de 150 butacas. En esa cercanía se construye una relación con el público que puede mantenerse incluso cuando la sala crece.

Su nueva obra tras el éxito de Las Adoro

Mientras acompaña la vida de sus obras (Las Adoro, su espectáculo más reciente, se verá en el Metropolitan a partir de 2027, tras un año de localidades agotadas en el Galpón de Guevara), Rausch trabaja en un nuevo proyecto teatral. Adelanta que la historia transcurre en la Argentina de los años cincuenta y gira alrededor de un grupo de mujeres de clase media. Todavía está en una etapa de desarrollo.

Consultado por una posible colaboración con Fernando Dente, a partir de una foto que circuló en redes, aclaró que por el momento no hay ningún proyecto concreto. "Existe el deseo de hacer algo juntos más adelante. Fernando vino a ver mis obras y nos conocimos hace poco", deslizó.