Mariana Enríquez y el desafío de usar el terror para hablar de Argentina: "Es un género para articular lo que está ocurriendo". Foto: Sebastián Freire.

En Conversación con la oscuridad (Páginas de Espuma), su nuevo libro, Mariana Enriquez reúne clases, conferencias y conversaciones en las que reflexiona sobre el terror, la literatura gótica y las formas en que la ficción puede narrar los miedos de una época. Durante una conferencia de prensa en el Bar Los Galgos, la escritora habló sobre la construcción del terror y recordó algunos de los casos policiales que marcaron su mirada y que, con el tiempo, llegaron a sus cuentos. Entre ellos, mencionó la desaparición de Miguel Bru, su compañero de facultad, y explicó por qué ciertos crímenes le permiten encontrar historias que van más allá de los hechos.

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Con Nuestra parte de noche (Anagrama), publicada en 2019, Enriquez consolidó su reconocimiento como una de las principales referentes de la literatura argentina contemporánea. Pero su trabajo no se limita a la ficción: también encuentra lectores en sus publicaciones de no ficción, donde despliega su formación periodística y su mirada sobre la literatura y la cultura. En esa línea se inscribe Conversación con la oscuridad, una suerte de clase magistral en la que revisa las ideas que alimentan su escritura y explica de dónde nace esa pulsión por narrar el terror. En sus páginas aparece una clave para entender su obra: la capacidad de indagar en los traumas de una sociedad a partir de experiencias que también forman parte de su propia historia.

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Pero ¿qué hechos de la Argentina contemporánea pueden alimentar los relatos de terror del futuro? Esa fue la pregunta que le acercó El Destape. Para Enriquez, la última dictadura ocupa un lugar importante en su escritura, pero no es la única fuente de violencia a la que recurre. También hay crímenes reales que la impresionaron y que luego reformuló en la ficción. Su interés, explicó, no pasa solamente por reconstruir lo ocurrido, sino por encontrar conexiones, detalles y sentidos que permitan leer esos episodios dentro de una historia más amplia.

Una de las experiencias que recordó fue la desaparición de Miguel Bru, estudiante de Periodismo en La Plata y compañero suyo de facultad. “Muy importante en mi vida personal fue la desaparición de Miguel Bru, porque era mi compañero de facultad. Era algo que pasaba en democracia y me pasaba a mí y a mis amigos: había un chico y lo mataba la policía”, contó. La escritora evocó las marchas, el juicio y la incertidumbre que rodeó durante años la búsqueda de su cuerpo. Para ella, aquel caso significó un acercamiento directo a la violencia policial en democracia, más allá de los relatos sobre la dictadura que habían formado parte de su infancia.

"Los cuentos de terror argentinos más poderosos son los que dicen, de manera oblicua, lo que el testimonio político no puede decir directamente: que acá el terror fue total, tan invasivo, tan diseñado para producir espectros, que sus consecuencias no terminaron con el final de la dictadura”, aseguró la escritora.

Cuando la violencia real se convierte en ficción

Enriquez también recordó que se crio en redacciones periodísticas, aunque su paso por la cobertura de actualidad fue breve: finalmente se dedicó al periodismo cultural. Esa cercanía con el mundo de las noticias le permitió observar cómo algunos hechos violentos adquirían una dimensión social y simbólica que excedía el propio crimen.

Entre los casos que la impresionaron mencionó los asesinatos de grupos de tres jóvenes en Florencio Varela y el de Ramoncito, el niño asesinado en Corrientes cuya historia tomó como referencia para escribir “El chico sucio”, incluido en Las cosas que perdimos en el fuego.

En su búsqueda, la escritora presta atención a hechos que permiten hablar de desigualdad, infancias en situación de calle o violencia contra las mujeres. Pero también observa detalles que pueden abrir otras asociaciones. Recordó, por ejemplo, el caso de Nancy Godoy, la maestra correntina asesinada a quien sus agresores le cortaron una mano. Ese elemento la llevó a pensar en Jack el Destripador y en una de sus víctimas, Mary Kelly, a quien también le habían mutilado una parte del cuerpo. La conexión entre ambos episodios forma parte de su manera de construir relatos a partir de correspondencias entre historias aparentemente alejadas.

“No es solamente decir 'denuncio o hablo del crimen', sino lo pongo como en un corpus mental donde empiezo a ver cuáles son las correspondencias”, explicó. En ese sentido, la autora señaló que hace tiempo dejó de pensar que incorporar estos hechos a la ficción sea necesariamente una falta de respeto. Por el contrario, lo entiende como una forma de reflexionar sobre cómo una sociedad cuenta y representa la violencia.

Esa mirada sobre los crímenes se relaciona con su concepción del terror como género. Enriquez no lo entiende solamente como una herramienta para representar situaciones violentas, sino como una forma de narrar aquello que ocurre en una sociedad y que, muchas veces, resulta difícil de poner en palabras. “Es un género para articular lo que está ocurriendo”, sostuvo.

En Conversación con la oscuridad, esa relación entre ficción, memoria y violencia aparece entre los distintos temas que recorren el libro. El proyecto surgió a partir de una propuesta del editor Juan Casamayor y de las investigadoras Inti Soledad Bustos y Erika Durante, que reunieron materiales de clases y conferencias de la escritora. Al revisarlos, Enriquez encontró una continuidad entre ideas que creía más dispersas: el cuerpo, el trauma, el gótico y las formas en que el pasado vuelve sobre el presente.

La literatura, en ese recorrido, no aparece únicamente como un espacio para contar historias de miedo, sino también como una manera de observar de qué están hechos esos miedos y qué dicen sobre el mundo en el que vivimos.

La inteligencia artificial y la necesidad de imaginar otros futuros

Durante la conferencia, Enriquez también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en la literatura y a las transformaciones que puede producir en el trabajo creativo. Aunque contó que no utiliza herramientas generativas para escribir porque disfruta del proceso y no quiere delegarlo, reconoció que sí recurre a ellas para investigar y buscar materiales académicos.

Al pensar en los posibles alcances de esta tecnología, planteó una mirada provocadora: “Si la IA descubre la cura del cáncer a mí no me importa si no hay más libros”, dijo. Después aclaró que se refería a una interrupción temporal y que los libros podrían reconstruirse más adelante: la prioridad, explicó, sería terminar con una fuente de sufrimiento físico y psicológico.

Sin embargo, advirtió que el avance de estas herramientas plantea un problema que excede el mundo editorial y alcanza al sentido mismo de la literatura. También retomó una comparación que había hecho anteriormente entre la inteligencia artificial y una bomba atómica, aunque señaló que ahora la piensa de otra manera: “Es como una erosión lenta de lo que sabemos y de lo que conocemos y de cómo hacemos las cosas”.

Finalmente, la conversación llegó a la manera en que imaginamos el futuro. Sin proponer necesariamente una utopía, Enriquez planteó la importancia de dejar de pensar el porvenir únicamente desde la catástrofe. “Hay que dejar de pensar al futuro solo como lo abominable, porque cuando estás en tránsito de una narrativa distópica es desesperante”, sostuvo.