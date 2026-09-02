Más allá del cine: el desconocido imperio millonario que construyó Robert De Niro lejos de Hollywood

La firma del actor Robert de Niro tiene planeada una apertura en el Caribe hacia finales de 2026.

Más allá de su consagrada trayectoria en la industria cinematográfica, Robert De Niro ha logrado edificar una de las firmas más sólidas dentro del segmento del hospedaje de alta gama. A través de la compañía Nobu Hospitality, el actor estadounidense diversificó su perfil empresarial para dar forma a un modelo de negocio que hoy gestiona 46 hoteles, 57 restaurantes y 20 residencias de marca alrededor del mundo.

{{{htmlAmp}}}

El origen de este conglomerado gastronómico y hotelero se remonta a 1994, cuando De Niro, el prestigioso chef japonés Nobu Matsuhisa y el productor cinematográfico Meir Teper inauguraron un primer establecimiento en el barrio neoyorquino de TriBeCa. La propuesta gastronómica se centró en la cocina nikkei desarrollada por Matsuhisa, una fusión de técnicas niponas e ingredientes peruanos, atrayendo desde sus inicios a una clientela de alto perfil que luego permitió replicar el concepto en plazas estratégicas como Londres y Malibú, según un análisis de la revista especializada La Revue des Hôtels.

El ingreso formal al rubro hotelero se concretó en 2013 con la apertura de su primer inmueble dentro del complejo Caesars Palace en Las Vegas. La propuesta trasladó al diseño interior la identidad visual de los comedores: maderas oscuras, estética minimalista de influencia oriental y un servicio de habitaciones supervisado directamente por Matsuhisa.

A finales de 2025, el grupo inauguró una sede en Roma con la presencia de De Niro y el chef japonés, al tiempo que avanzó en proyectos para desembarcar en Polonia, Países Bajos y el Reino Unido. A diferencia de otras cadenas tradicionales, cada propiedad integra un restaurante como eje central de la estadía.

Esta estructura, donde la propuesta culinaria funciona como el núcleo de la experiencia y no como un mero servicio complementario, constituye la marca registrada de la compañía. Asimismo, la experiencia previa de De Niro como cofundador del reconocido Greenwich Hotel en Nueva York aportó volumen a su perfil dentro del rubro.

La empresa de Roberte de Niro arrancó en 1994 con la cocina nikkei de Nobu Matsuhisa y dio el salto al hospedaje en Las Vegas (Instagram @hotelesNobu).

Un modelo de negocio alejado del sesgo de celebridad

A diferencia de otros emprendimientos impulsados por figuras del espectáculo o del deporte, la comunicación de la empresa no apoya su estrategia en la imagen pública del protagonista de Taxi Driver. Dentro del grupo, la figura del actor no ocupa el primer plano de la comunicación de marca. Son la cocina de Matsuhisa y la estética japonesa las que articulan la identidad de cada propiedad.

Esta impronta diferencia a la firma de otros proyectos hoteleros liderados por celebridades como Cristiano Ronaldo o Pharrell Williams, donde la imagen personal resulta predominante. En este caso, el esquema opera como una marca de restauración con alojamiento incorporado, sustentada en la replicabilidad de una experiencia estética y gastronómica reconocible en diversos mercados culturales.

El calendario de expansión del grupo contempla importantes desembarcos internacionales para los próximos períodos: