Lucas Fridman inaugura PIANO PIANO, una experiencia íntima y exclusiva

Con capacidad limitada, PIANO PIANO desembarca con su primera edición este sábado 6 de septiembre, inaugurando un nuevo ciclo de conciertos íntimos, donde el protagonista es el artista, su piano y la conexión directa con el público. El encargado de abrir el ciclo será Lucas Fridman, músico y cerebro artístico de Olga.

Organizado por Agencia Calibre, PIANO PIANO plantea una experiencia sensorial dividida en tres momentos: una recepción distendida con intervenciones sorpresa, un show central de formato breve y emocional, y un cierre musical compartido para cerrar la noche en sintonía.

Los encuentros se anuncian con discreción y entradas limitadas, generando una atmósfera única, casi secreta. Cada edición ocurre en una casona con historia, en el corazón de CABA. Un espacio con identidad propia, elegido por su atmósfera, su atemporalidad y la manera en que envuelve todo lo que sucede adentro. El lugar no es solo el escenario: es parte de la propuesta.

El primero que se hará presente será Lucas Fridman, artista destacado de la nueva escena musical argentina, compositor, productor y actual director musical del programa Soñé que volaba de Migue Granados en Olga. Su presencia en esta primera edición no es casual: representa el espíritu del ciclo. Un artista con sensibilidad, presencia escénica y un vínculo real con lo que transmite.

Después de su primera edición con Lucas Fridman (6 de septiembre) y el show de Mel Muñiz (19 de septiembre); el ciclo PIANO PIANO continuará durante octubre y noviembre con nuevas fechas ya confirmadas. Cada encuentro tendrá su propio clima, su propio artista, y la misma premisa: un piano, una voz y una experiencia que sucede solo una vez.

CALIBRE: una productora con marcada identidad

Agencia Calibre es una productora en pleno crecimiento que viene marcando una impronta propia en cada proyecto que lanza. Desde el masivo festival GLAD en el Hipódromo de San Isidro, hasta haber logrado llevar por primera vez a la fiesta BRESH a Zona Norte con una propuesta distinta y expandida, o curar el ciclo Barrio Caos en Frida (Palermo), Calibre no repite fórmulas: diseña experiencias.

Con una estética cuidada, una visión estratégica y sensibilidad artística, Calibre viene construyendo una identidad potente y transversal. Cada evento es una declaración de principios: conectar con públicos diversos desde lo cultural, lo escénico y lo emocional.