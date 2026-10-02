Actúan Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano: la película argentina para ver el fin de semana con lluvia en Netflix

Este fin de semana del 3 y 4 de octubre están pronosticadas lluvias para la mayor parte del país. Qué mejor plan para hacerle frente al mal tiempo que ver una película argentina en Netflix. Corazón loco es una comedia romántica del año 2020, protagonizado por Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano.

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Juntos forman un triángulo amoroso explosivo, que a lo largo de casi 2 horas promete humor y algunos momentos emotivos. La película sigue a un hombre que lleva una doble vida con una familia en Buenos Aires y otra en Mar del Plata. Al descubrirlo, las mujeres se unen para vengarse por años de secretos y engaños.

Netflix tiene en su catálogo Corazón loco, con Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano. Foto: Netflix

Corazón loco es una de las protagonistas del catálogo de cine argentino de Netflix. De hecho, al momento de su estreno logró ubicarse rápidamente en los primeros puestos del ranking de lo más visto en el gigante del streaming de la "N" roja, no solo en el país, sino en varios países de Latinoamérica. Su éxito es gracias al guion de Adrián Suar junto a Marcos Carnevale, quien también dirigió la película.

De qué trata Corazón loco

Corazón loco sigue la historia de Fernando Ferro (Adrián Suar), un destacado cirujano traumatólogo que lleva casi dos décadas manteniendo una doble vida perfectamente calculada. De lunes a jueves vive en Mar del Plata con su esposa Paula (Gabriela Toscano) y sus hijas, mientras que de viernes a domingo se traslada a Buenos Aires para estar con su otra esposa, Vera (Soledad Villamil), y su hijo.

Bajo la insólita justificación de que su corazón es demasiado grande y las ama a las dos por igual, Fernando administra dos casas, dos trabajos y dos autos sin que ninguna de las familias sospeche. Sin embargo, su plan se pone patas arriba cuando un accidente vial deja al descubierto su secreto y ambas mujeres descubren la gran estafa en la que vivían.

Pero en lugar de enfrentarse o disputar el amor de Fernando, Paula y Vera deciden aliarse para planear una minuciosa venganza contra él. Así, la película se convierte en una comedia de enredos donde el personaje de Suar intenta sostener su mentira mientras sus dos esposas ejecutan un plan sistemático para desmoronar su doble vida.