Netflix presentó el tráiler y el arte principal de Felicidades, una nueva película argentina protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani. Dirigida por el español Álex de la Iglesia, la producción llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre. La película presenta una situación disparatada: una celebración familiar termina convirtiéndose en un verdadero caos.

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La película marca la primera colaboración de De la Iglesia con un largometraje de Netflix realizado en Argentina. La película combina humor y situaciones inesperadas a partir de una noche que comienza con la intención de recomponer una relación, pero pronto se sale de control.

El 18 de diciembre llega a Netflix la película argentina Felicidades.

De qué trata Felicidades, la nueva película de Netflix

La historia sigue a un hombre que atraviesa una crisis de pareja y decide organizarle un cumpleaños especial a su esposa para intentar recuperar la relación. Sin embargo, lo que parecía una velada perfecta cambia por completo cuando aparece una médium.

A partir de ese momento, los invitados quedan atrapados en una situación cada vez más disparatada, en la que comienzan a salir a la luz mentiras y secretos que nadie parecía dispuesto a revelar. La casa, además, parece cobrar vida y convertirse en parte del conflicto. El guion está a cargo de Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti, y está basado en la obra teatral homónima de Pensotti y Adrián Suar. La producción es de Preludio, junto con Suar.

Quiénes actúan en Felicidades

Además de Adrián Suar y Griselda Siciliani, el elenco está integrado por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola. La película también cuenta con la participación especial de Diego Capusotto.

Felicidades se suma a los estrenos argentinos de Netflix de diciembre. Estará disponible en todo el mundo a partir del 18 de diciembre y se espera sea una de las producciones nacionales más vistas en el catálogo del gigante del streaming. De esta manera, la compañía sigue apostando por producciones nacionales y cerrará el año con un elenco de puras estrellas y una historia para reír sin parar.