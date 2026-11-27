Netflix presentó el tráiler y el arte principal de Felicidades, una nueva película argentina protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani. Dirigida por el español Álex de la Iglesia, la producción llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre. La película presenta una situación disparatada: una celebración familiar termina convirtiéndose en un verdadero caos.
La película marca la primera colaboración de De la Iglesia con un largometraje de Netflix realizado en Argentina. La película combina humor y situaciones inesperadas a partir de una noche que comienza con la intención de recomponer una relación, pero pronto se sale de control.
De qué trata Felicidades, la nueva película de Netflix
La historia sigue a un hombre que atraviesa una crisis de pareja y decide organizarle un cumpleaños especial a su esposa para intentar recuperar la relación. Sin embargo, lo que parecía una velada perfecta cambia por completo cuando aparece una médium.
A partir de ese momento, los invitados quedan atrapados en una situación cada vez más disparatada, en la que comienzan a salir a la luz mentiras y secretos que nadie parecía dispuesto a revelar. La casa, además, parece cobrar vida y convertirse en parte del conflicto. El guion está a cargo de Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti, y está basado en la obra teatral homónima de Pensotti y Adrián Suar. La producción es de Preludio, junto con Suar.
Quiénes actúan en Felicidades
Además de Adrián Suar y Griselda Siciliani, el elenco está integrado por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola. La película también cuenta con la participación especial de Diego Capusotto.
Felicidades se suma a los estrenos argentinos de Netflix de diciembre. Estará disponible en todo el mundo a partir del 18 de diciembre y se espera sea una de las producciones nacionales más vistas en el catálogo del gigante del streaming. De esta manera, la compañía sigue apostando por producciones nacionales y cerrará el año con un elenco de puras estrellas y una historia para reír sin parar.