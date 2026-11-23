Recién estrenada en Netflix, en noviembre de 2026, Gordon reconstruye en siete episodios el recorrido criminal de Aníbal Gordon, interpretado por Rodrigo de la Serna bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Basada en hechos reales y en las investigaciones del historiador y periodista Marcelo Larraquy, quien además participó en el guion junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal, la producción sigue la transformación de un ladrón común de autos, joyas y bancos en un agente de los servicios de inteligencia estatal. Ambientada en la turbulenta década de 1970 en Argentina, la trama expone cómo el protagonista articuló el delito marginal con la violencia parapolicial de la Triple A y el aparato represivo de la última dictadura cívico-militar.

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Un final sin alivio en Automotores Orletti

El séptimo y último capítulo, titulado "Vampiro", detiene su relato en 1976 y evita cualquier epílogo reparador. Tras el golpe militar de marzo, Gordon logra reacomodarse en la nueva estructura clandestina y asume el control de Automotores Orletti, el centro ilegal de detención montado en un taller mecánico del barrio porteño de Floresta. Desde allí decide de manera arbitraria sobre el destino de los secuestrados y sintetiza su lógica mercenaria con una frase contundente: "yo soy la violencia".

Ese tramo final muestra además la caída de quienes orbitaron a su alrededor. Julieta Melo (Camila Peralta), la agente de inteligencia que en un comienzo lo reclutó como informante y espía, pierde el dominio sobre el engranaje represivo que contribuyó a alimentar. En el cierre, tanto Melo como Graciela Mancini (Fiorella Bottaioli), que son personajes concebidos como síntesis dramáticas de la época, quedan atrapadas dentro del centro clandestino y se convierten en víctimas directas de la crueldad de Gordon. La serie concluye en ese sótano con una cita recortada de Primo Levi sobre el peligro de los "hombres comunes", dejando fuera de campo la caída posterior del predio.

Rodrigo de la Serna, protagonista de "Gordon". (Crédito de foto: Netflix)

¿Qué ocurrió en la vida real con Aníbal Gordon?

Fuera de la ficción, el cierre de Automotores Orletti se produjo en noviembre de 1976, luego de que dos secuestrados lograran escapar y dejaran al descubierto la ubicación del lugar. Gordon continuó operando en la clandestinidad y manteniendo vínculos con el delito común y los servicios de inteligencia hasta el retorno de la democracia.

En enero de 1984 fue detenido en las sierras de Córdoba por su participación en el secuestro extorsivo del dirigente Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el año anterior. En 1986 la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por ese hecho, mientras avanzaban los procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no llegó a cumplir la totalidad de su pena: falleció bajo custodia en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, a causa de un cáncer de pulmón.