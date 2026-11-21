Después de su participación en El Eternauta y El tiempo de las moscas, Carla Peterson volverá a formar parte de una producción argentina para Netflix. Se trata de Tiempo al tiempo, una serie que combina romance y el paso del tiempo, y que reúne a la actriz con Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro.

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La producción, creada por Sebastián Ortega, propone una historia de amor atravesada por una desaparición y un regreso inesperado. El punto de partida enfrenta a sus protagonistas con una pregunta: qué ocurre con una pareja cuando el tiempo transcurrió de manera completamente distinta para cada uno. La historia comienza en los años 90, cuando Bruno y Florencia están enamorados y proyectan una vida juntos. Sin embargo, sus planes se interrumpen cuando él desaparece sin una explicación.

Treinta años más tarde, Bruno reaparece con el mismo aspecto y la misma edad que tenía cuando se fue. Para él apenas transcurrieron unas horas; para Florencia, en cambio, pasaron tres décadas.

El reencuentro los obliga a enfrentarse a esa diferencia y a preguntarse qué lugar ocupa el vínculo que dejaron atrás. La ficción toma así el amor, la amistad y la nostalgia como parte de una historia en la que pasado y presente se cruzan.

Quiénes actúan en la serie de Carla Peterson y Luciano Castro y cuándo se estrena

Carla Peterson interpreta a Florencia y Jerónimo Bosia a Bruno, los personajes alrededor de los cuales se construye la historia. También integran el elenco Valentina Zenere y Luciano Castro. La ficción cuenta, además, con la participación de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal, Juan Leyrado, Verónica Llinás, Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio Peña, entre otros intérpretes. Tiempo al tiempo es una producción de Underground para Netflix. Sebastián Ortega es su creador y director general; Pablo Culell está a cargo de la producción ejecutiva.

De acuerdo con lo publicado por Laura Ubfal el 18 de noviembre de 2026, la primera temporada está prevista para el verano de 2027. La información no precisa fecha ni día de lanzamiento, por lo que habrá que esperar el anuncio correspondiente para conocer cuándo se incorporará al catálogo.