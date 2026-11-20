Diego Topa volverá al cine con Mal humor, una comedia de Mariano Cohn y Gastón Duprat que protagonizará junto a Agustín “Rada” Aristarán. La película tiene previsto su estreno en los cines argentinos en agosto de 2027 y fue anunciada por Disney+ entre sus próximas producciones locales.

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La noticia suma un nuevo proyecto cinematográfico a la carrera del actor y conductor, conocido por su trabajo para las infancias. En esta oportunidad compartirá el protagónico con Rada bajo la dirección de la dupla detrás de El ciudadano ilustre, Competencia oficial y la serie El encargado.

El anuncio se realizó durante la presentación de la programación de Disney para 2027, que tuvo a Topa y Rada como anfitriones junto a Morena Beltrán. Además de la película para salas, la compañía adelantó una serie de proyectos argentinos para Disney+, entre ellos El hombre oculto, La jefa... aunque no quiera, Zambrano y el docu-reality Wanda.

Por el momento, no se difundió una sinopsis de Mal humor. El anuncio identificó la película como una comedia, confirmó a sus protagonistas y señaló que llegará a las salas argentinas en agosto de 2027, pero no detalló la historia ni los personajes de Topa y Rada. Tampoco se informó un día exacto de estreno dentro de ese mes.

Topa y sus películas: de Hermanitos del fin del mundo a Mal humor

Antes de este nuevo proyecto, Topa ya había participado en películas de distintos géneros. En 2011 protagonizó junto a Mariana “Muni” Seligmann Hermanitos del fin del mundo, una aventura familiar que llegó a las salas argentinas durante las vacaciones de invierno. Allí interpretó a Pato, uno de los personajes que se unen para ayudar a un hogar de chicos. Fuente: Polvaredas.

En su filmografía también registra su participación en títulos como El fondo del mar y Roma, además de su trabajo de voz en El arca. Entre sus créditos figura asimismo Hermanados (2024).