Topa se quebró y contó su historia con una nena que desconectaron: "Me dijeron si..."

Diego Topa, uno de los artistas más icónicos en lo que al espectáculo infantil refiere en la Argentina, conmocionó a todos al contar en una entrevista con La Sillita Podcast su durísima experiencia al tener que cantarle a una niña en estado vegetativo.

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"Me pasan cosas muy fuertes, posta. Fuertes de verdad, como acompañar a una nena a que la desconecten", expresó en un pasaje de la nota, dando lugar a la respectiva explicación.

Diego Topa, reconocido animador infantil.

La desgarradora historia de Topa

Al ser consultado sobre cómo fue que llegó a esa situación, explicó que la misma tuvo lugar hace muchos años, previo al surgimiento masivo de las redes sociales. "Yo estaba en Disney, fue increíble lo que pasó. Ella no se quería operar y los papás le dijeron 'si salís de la operación bien, te llevamos a ver a Topa'. Tenía preparado el trajecito, todo. Y de la operación no salió. Los papás sintieron esa cosa de 'le habíamos prometido esto y por más que no quedó, queremos cumplirle' y me buscaron medio como milagro. Y la nena se llamaba Milagros", contó primeramente.

Tras ello, mencionó: "Me buscaron por todos lados, por taxi, por radio. Llamaban a Disney. Me empezó a llegar por red humana, que me busquen por todos lados. Terminé de grabar Junior Express y me fui a la clínica. Fue muy fuerte, una de las cosas más fuertes que viví". Al respecto, recordó: "Me encontré con ella, en estado vegetal, con la mirada perdida. Pero yo sentí que en algún lugar estaba".

Luego, con las primeras lágrimas brotando, deslizó: "Los papás ahí con su amor, casi pidiéndome un milagro. Me dijeron si le podía cantar una canción, me costó muchísimo". Con la voz tomada por la emoción, apenas pudo añadir: "Fue la vez que más me costó cantar".

Luego de unos segundos para recuperar el temple, prosiguió: "Y le canté, con la energía de los papás como 'hacé que se despierte'. Le canté y en algún lugarcito sus papás cumplieron con lo que quería ella. Y hoy como papá los entiendo, los papás hacen todo por sus hijos".