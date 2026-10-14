Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos, en lo que será su quinta visita del año, consolidando la estrategia de alineamiento con Washington. El mandatario participará el miércoles por la noche de la Official Hispanic Heritage Gala en el auditorio Andrew W. Mellon, donde está previsto que pronuncie un discurso como invitado de honor ante empresarios, inversores y dirigentes políticos. Además, el presidente tiene previsto reunirse con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y asistir a un foro sobre antisemitismo, en el que participarán referentes internacionales como Marcelo Mindlin y el rabino Yehuda Kaploun. Por otro lado, el martes, la comisión de Presupuesto en Diputados recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien defenderá el proyecto de Presupuesto 2027. El miércoles se discutirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves la oposición intentará abrir el recinto para voltear el mega DNU 70/2023, además de impulsar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una ley contra el sobreendeudamiento familiar.
Milei llega a EE.UU. y busca una foto con Bolsonaro mientras afianza su alineamiento con Trump
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza este miércoles 14 de octubre.
Hace 1 hora
Milei en EEUU alineamiento con Trump y foto con Bolsonaro
El Presidente llegará a la capital estadounidense para una gira de dos días. Esta noche coincidirá en una gala con el hermano de Flávio Bolsonaro en la previa del balotaje frente a Lula da Silva. El jueves hablará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Hace 1 hora
Crece el deseo de un cambio de gobierno y el temor a una reelección de Milei
La desaprobación de la gestión llegó al 61% y empeoraron las expectativas económicas para el año próximo. El sondeo de QSocial también dejó una advertencia para el peronismo: sus altos niveles de rechazo mantienen parejo un eventual balotaje.
La situación económica del país no repunta y crece el pesimismo sobre lo que vendrá: cada vez más argentinos consideran que el año que viene el panorama será aún peor. Si bien el presidente Javier Milei mantiene sus niveles de aprobación, también aumentan el rechazo a su gestión y su imagen negativa. En ese contexto, crece el deseo de un cambio de gobierno frente a una administración que es percibida como beneficiosa sólo para algunos sectores, lejos de las mayorías. También aumentó el rechazo a la posibilidad de que Milei sea reelegido en 2027 para gobernar otros cuatro años. Sin embargo, la encuesta deja un llamado de atención para la principal fuerza opositora: el peronismo también registró altos niveles de rechazo y un eventual balotaje se perfila parejo.
Hace 2 horas
Inyectan más de 2500 millones de USD en un nuevo proyecto británico petrolero en Malvinas
Lo anunció una empresa británica que está en la lista negra del gobierno argentino. Según la comunicación oficial, los fondos provienen de un multimillonario de Medio Oriente y garantizan financiamiento hasta mediados de 2028.
Aparece como un nuevo golpe de los británicos a la Argentina y un nuevo movimiento en la política de hechos consumados que pasa por encima del gobierno de Javier Milei. La compañía británica con sede en Londres, Borders & Southern Petroleum, anunció en las últimas horas el ingreso de un multimillonario de Medio Oriente que invertirá en el yacimiento de gas Darwin, al sureste de las islas Malvinas. De acuerdo a la comunicación oficial que difundió, la empresa que tiene activos en Malvinas acaba de recaudar 2 millones de libras esterlinas -unos 2600 millones de dólares- libres de gastos, para impulsar el desarrollo continuo de su yacimiento de gas en las islas ocupadas.
Hace 3 horas
LLA comienza el blindaje al DNU 70/23 y la oposición empuja para juntar quórum el jueves
Este miércoles se debatirá en las comisiones de Diputados la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la que el oficialismo quiere sostener la ley de Tierras sin tocar el mega decreto de Javier Milei. Los indecisos ponen en duda la sesión para convocada por los bloques enfrentados a la Casa Rosada.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados comenzará este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será el vehículo de La Libertad Avanza (LLA) para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y evitar que la oposición dura le de el tiro de gracia en la sesión que pidió para el jueves 15.
Hace 11 horas
En julio volvió a caer el empleo y van 14 meses seguidos de destrucción
Los últimos datos del SIPA muestran 14 meses consecutivos de retroceso en el sector privado, caídas incluso en minería, petróleo y finanzas, y un salario real estancado desde marzo.
Hace 14 horas
Karina reunió a la mesa política y apuntaló los movimientos en el Congreso
Sin la presencia de Milei ni de Caputo, abordaron el proyecto de Sturzenegger sobre el Mercado de Capitales y los detalles de la sesión del 21 de octubre convocada donde se buscarán aprobar el proyecto sobre Malvinas y el Consejo de Seguridad.
Hace 16 horas
Las jubilaciones aumentarán 1,9% en noviembre: no alcanza ni para dos kilos de pan
El IPC de septiembre que difundió el INDEC determina el nuevo aumento para jubilados, pensionados y beneficiarios de Anses. Los montos que regirán desde noviembre.
Hace 16 horas
Una familia tipo necesitó más de $1,6 millones en septiembre para no ser pobre
La canasta básica total aumentó 1,7% en el mes y 38,7% interanual, mientras que la alimentaria subió 1,7% y 40%, respectivamente. Por su parte, un relevamiento de la Fundación COLSECOR en 31 localidades del interior expuso diferencias con los valores registrados en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 17 horas
LLA quiere dictaminar el Presupuesto 2027 en Diputados el 28 de octubre
La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja inició hoy el tratamiento del cálculo de gastos e ingresos del ejercicio entrante, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El oficialismo planifica sesionar el 18 de noviembre. Cuáles fueron las críticas de la oposición.
Hace 18 horas
Las razones que condenan a Milei a la derrota, el peligro Trump y la batalla cultural
Todos los datos sociales son negativos y el 2027 pinta peor. “Es la economía estúpido”. Cuánto costará el dólar si gana Milei.
Hace 19 horas
Karina se bajó del viaje de Milei, cuida la sesión del 15 y crecen las críticas a "Toto"
La Secretaria General decidió quedarse en el país. El mandatario parte esta noche rumbo a Estados Unidos. Siguen los cuestionamientos al ministro de Economía dentro del Gobierno. La preocupación por la sesión del jueves pedida por la oposición en Diputados.
Hace 19 horas
Economía busca renovar vencimientos por $4,86 billones para evitar que vaya al dólar
La operación se produce en un mes con compromisos superiores a los $22 billones y mientras el Gobierno sostiene que tiene asegurado el financiamiento para 2027, aunque la pausa en la colocación de bonos en moneda extranjera mantiene las dudas sobre el programa financiero.
Hace 20 horas
Final palo a palo: el balotaje entre Milei y Kicillof se define por un punto
El relevamiento de QMonitor sobre 1.650 casos muestra un escenario de primera vuelta sin ganador —31% para Javier Milei y 31% para Axel Kicillof— y una segunda vuelta de 42% a 41% a favor del Presidente, dentro del margen de error. En un balotaje alternativo frente a Daniel Hadad, Milei llega al 34% pero más de la mitad del electorado no sabe qué haría.
Javier Milei y Axel Kicillof protagonizan una definición cerrada según la última encuesta de QMonitor
Hace 20 horas
Derogación del DNU 70/23: diputados se dieron vuelta para dar de baja el decreto de Milei
La decisión del bloque misionero alineado con el gobernador Passalacqua busca consolidar el quórum y reunir los votos necesarios para propinarle un duro revés legislativo al oficialismo.
Hace 21 horas
ATE lanza un paro para sumarse a la movilización contra el DNU 70/23
Sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.