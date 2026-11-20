Robert Pattinson ya tiene una nueva misión en el cine: será el próximo James Bond. La confirmación de Amazon MGM Studios puso fin a una larga espera por el sucesor de Daniel Craig y abrió una nueva etapa para la franquicia del agente 007. Sin embargo, el espía creado por Ian Fleming no será el primer personaje reconocido en todo el mundo que interprete el actor británico.

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Antes de su llegada a Bond, Pattinson formó parte de Harry Potter, encabezó las cinco películas de Crepúsculo y se puso el traje de Batman. Además, ya trabajó en otra saga de ciencia ficción que todavía espera su estreno: Dune. El estudio anunció el 16 de noviembre que Denis Villeneuve dirigirá la nueva película del espía, con guion de Steven Knight. Mientras se prepara para esa aventura, este es el recorrido del actor por las franquicias en las que participó hasta ahora.

Harry Potter: el mago que llegó antes de Edward Cullen

Una de las primeras apariciones importantes de Pattinson en la pantalla grande fue en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). Allí interpretó a Cedric Diggory, un estudiante de Hufflepuff que representa a Hogwarts en el Torneo de los Tres Magos, una competencia que también termina involucrando a Harry.

Su personaje comparte con el protagonista una prueba atravesada por peligros y por el regreso de una amenaza para el mundo mágico. Aunque Cedric no fue el centro de la historia, su participación dejó una huella en la saga y presentó al actor ante una audiencia internacional. La Academia de Hollywood señala que ese papel fue decisivo en los comienzos de su carrera. Pattinson también aparece brevemente en Harry Potter y la Orden del Fénix (2007), mediante imágenes de la película anterior, según su crédito en IMDb.

Crepúsculo: las cinco películas que lo convirtieron en una estrella

En 2008, Pattinson asumió el papel que lo llevaría a la fama mundial: Edward Cullen, un vampiro que se enamora de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart. La relación entre ambos, los conflictos con otros vampiros y la presencia de Jacob Black, el personaje de Taylor Lautner, sostuvieron una historia que reunió a millones de seguidores.

La franquicia adaptó las novelas de Stephenie Meyer y tuvo cinco películas con Pattinson en el elenco:

Crepúsculo (2008).

(2008). La saga Crepúsculo: Luna nueva (2009).

La saga Crepúsculo: Eclipse (2010).

La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 (2011).

La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (2012).

Batman: un héroe para una Ciudad Gótica oscura

Después de alternar producciones independientes con películas de gran presupuesto, Pattinson volvió a ponerse al frente de una franquicia reconocida con The Batman (2022). En la película dirigida por Matt Reeves interpreta a Bruce Wayne, el millonario que combate el crimen bajo la identidad del vigilante de Ciudad Gótica.

La historia se concentra en una versión joven del héroe, que investiga una serie de crímenes y debe enfrentarse al Acertijo. En el elenco también participan Zoë Kravitz como Selina Kyle, Paul Dano como Edward Nashton y Jeffrey Wright como James Gordon, según el sitio oficial de la película. Pattinson también regresará en The Batman Part II. A diferencia de la película de 2022, esa continuación todavía no se estrenó.

Dune: la saga pendiente que lo reúne con el director de Bond

Antes de interpretar a 007, Pattinson también se incorporó al universo de Dune. Forma parte del elenco de Dune: Part Three, la tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve, quien también estará a cargo de su primera película como James Bond. El actor interpretará a Scytale en la continuación de la historia protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. La película aún no llegó a los cines: su sitio oficial anuncia su estreno para diciembre de 2026.