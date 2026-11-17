Robert Pattinson puede cambiar para siempre la forma de entender a James Bond.

Hay personajes que pertenecen a sus intérpretes y otros que terminan siendo más grandes que cualquiera de ellos. James Bond pertenece a esta segunda categoría: cada actor que lo interpretó dejó una huella y marcó un estilo, pero ninguno se apropió definitivamente de él. Una tarea vacante que ahora deberá afrontar Robert Pattinson, luego de que Daniel Craig le cediese el rol tras 15 años y 5 películas. ¿Qué puede aportarle Pattinson al enigmático agente secreto que el público acompaña desde hace más de seis décadas?

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Robert Pattinson es un actor entregado a los grandes desafíos y a personajes que no resultan cómodos. Sus intereses y búsquedas lo han llevado a estar dirigido por David Cronenberg, los hermanos Safdie, Bong Joon-ho y Christopher Nolan, entre otros, a pesar de que fueron dos importantes sagas juveniles las que le permitieron el salto a la popularidad. Luego de encarnar al valiente Cédric Diggory, el alumno de Hogwarts asesinado por Lord Voldemort en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Pattinson se convirtió en una estrella teen con el salto al cine de las novelas de Crepúsculo, que narra el romance gótico entre un vampiro y una humana (Kristen Stewart).

Tras 4 años siendo asociado al vampiro Edward Cullen (las películas de Crepúsculo salieron entre 2008 y 2011), Pattinson decidió hacer un viraje en su carrera y buscó refugio en personajes ambiguos y difíciles de clasificar, incluso su reciente Batman, de Matt Reeves. Y es quizás esta característica el mayor atributo para acercarse a una nueva versión de James Bond, ya que se trata de un actor con enorme versatilidad de registros actorales: puede ser gracioso e irónico sin renunciar a una composición de mayor profundidad narrativa. Además de, por cierto, su demostrada habilidad para las escenas de acción (un componente clave en las películas de 007). Será un desafío del cineasta Denis Villenueve encontrar ese equilibrio.

Denis Villenueve, una pieza clave en la nueva etapa de James Bond

En ese sentido, la presencia de Denis Villenueve en el universo Bond suma un elemento particularmente atractivo. El director canadiense es conocido por sus historias de ciencia ficción (Dune, Arrival) y suspenso (Prisioners, Enemy), lo que podría llevar al agente secreto hacia una nueva etapa de exploración, sin perder la capacidad de generar buenas secuencias de acción o tensión. ¿No sería fantástico ver una película de James Bond más cercana a Blade Runner 2049? Sin dudas sería un camino posible para lograr esa diferenciación entre lo ya hecho con el personaje.

De todas maneras, la clave para que Robert Pattinson triunfe como James Bond reside en no perder de vista que el personaje es parte de una absoluta fantasía cinematográfica. El cinéfilo que disfruta las aventuras de 007 (desde las películas bizarras con Roger Moore a las emblemáticas Goldfinger o Desde Rusia con amor, con Sean Connery) quiere descubrir lugares extraordinarios, encontrarse con una buena trama de intriga y con un personaje sofisticado (las armas y los autos que use juegan un rol clave en esta parte) cuya inteligencia resulte atractiva para seguirse preguntando qué secretos hay detrás del personaje que se convirtió en un mito.