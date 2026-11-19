Vin Diesel se prepara para volver al cine de acción con una historia que lo aleja de las carreras callejeras de Rápidos y furiosos. El actor protagonizará Burial Hill, un thriller original en el que interpretará a un cuidador de cementerio obligado a enfrentarse con un grupo de policías corruptos para salvar a una joven testigo.

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La película contará con dirección de Jamie Payne, realizador vinculado a las series Luther, Outlander y El alienista, y guión de Mike McGrale, uno de los autores de Caine, el próximo derivado de la saga John Wick. Según informó Deadline, la intención de sus responsables es que el proyecto pueda dar inicio a una nueva franquicia.

En Burial Hill, Diesel se pondrá en la piel de un hombre solitario que trabaja en un cementerio y tiene un pasado que intentó dejar atrás. Su rutina cambia cuando una unidad corrupta de la policía estatal persigue hasta el lugar a una joven que presenció sus crímenes.

Para protegerla, el protagonista deberá recuperar una vida de la que había buscado alejarse y enfrentar a los agentes decididos a ocultar la verdad. La historia fue concebida como el posible punto de partida de una saga, aunque por ahora no hay otras películas confirmadas.

Además de escribir Burial Hill, McGrale participó en el guión de Caine, la película centrada en el personaje que Donnie Yen interpretó en John Wick 4. Payne, por su parte, dirigió episodios de Luther y trabajó en las películas protagonizadas por Idris Elba.

Cuándo se filma Burial Hill y qué se sabe de su estreno

El plan de la producción es comenzar el rodaje durante el primer trimestre de 2027, probablemente en Australia, según Deadline. Se trata de una previsión que todavía puede cambiar. La búsqueda del resto del elenco está en marcha y aún no se anunció una fecha de estreno.

El medio especializado también informó que Amazon MGM Studios estaba ultimando un acuerdo de entre 35 y 40 millones de dólares para adquirir los derechos de distribución en la mayoría de los mercados internacionales. El presupuesto de la película se ubicaría entre 60 y 70 millones de dólares. Esas negociaciones no equivalen, por ahora, a una confirmación de estreno en streaming ni a una fecha para la Argentina. La producción estará a cargo de Marc Butan, de Mad River Pictures, junto a Diesel y Samantha Vincent, a través de One Race Films. Matt Berger figura como productor ejecutivo.

Qué pasará con Vin Diesel en Rápidos y furiosos

El anuncio de Burial Hill llega mientras Vin Diesel continúa vinculado a la franquicia que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine de acción. La próxima película de la serie principal se llamará Fast Forever y, según The Hollywood Reporter, Universal anunció su estreno en Estados Unidos para el 17 de marzo de 2028. Dirigida por Louis Leterrier, la undécima entrega está planteada como el cierre de la historia principal. Eso no significa necesariamente el final de todo el universo de Rápidos y furiosos, ya que también hay una serie televisiva de la franquicia encargada por Peacock, con Diesel como productor ejecutivo.