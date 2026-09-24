5 series de asesinos seriales para ver en Netflix si te gustó Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Monstruo: la historia de Lizzie Borden, la serie de Ryan Murphy que es tendencia en Netflix.

La serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la asesina conocida como "la loca del hacha", se convirtió en uno de los shows más vistos de Netflix. La serie de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) sigue la vida de famosos asesinos seriales y a través de la ficción recorre sus crímenes, un placer morboso que ya maratonearon muchos suscriptores. En ese marco, un repaso por 5 producciones de género crímenes para disfrutar en la plataforma.

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Misa de medianoche

En esta serie de 8 capítulos, una comunidad aislada parece experimentar una ola de milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso. La serie está creada y dirigida por Mike Flanagan.

Ratched

Sarah Paulson se pone en la piel de la enfermera Ratched, una mujer perturbada con un pasado inquietante que se convierte en una sociópata que aterroriza a sus pacientes.

The Keepers

La serie documental analiza la muerte de la hermana Catherine Cesnik, asesinada hace décadas, y el sospechoso vínculo que tiene con el sacerdote acusado de abuso.

Fred y Rose West: una historia británica de terror

Grabaciones halladas recientemente por la policía y testimonios narran la historia de Fred y Rose West, los dos asesinos más prolíficos del Reino Unido.

No te metas con mis gatos

Esta miniserie narra la historia real de un grupo de usuarios de internet que se unieron para cazar a un sádico maltratador de animales.