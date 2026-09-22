Actúan Jimena Barón y Muriel Santa Ana: la serie argentina que ya comenzó a grabarse y saldrá en Netflix

Netflix anunció sus próximos estrenos hechos en Argentina y entre las series y películas que llegarán a la plataforma durante el 2027 figura una historia protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana.

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El amor es otra cosa sigue a tres mujeres desconocidas entre sí. Sus vidas se cruzan de manera inesperada a partir de un accidente protagonizado por sus perros. Ese episodio será el punto de partida de una historia que pondrá en primer plano los vínculos, los deseos y las decisiones personales.

A partir de ese encuentro, las protagonistas comenzarán a preguntarse qué lugar ocupa el amor en sus vidas. También deberán revisar cuánto espacio tienen para ejercer su propia libertad. La serie propone así explorar las relaciones afectivas desde distintas experiencias y perspectivas.

Daniel Barone estará a cargo de la dirección y será el showrunner del proyecto. La serie fue creada por Agustina Gatto. El equipo de producción está encabezado por Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky. La ficción será producida por Pampa Films.

Otras series argentinas de Netflix que empezaron su rodaje

La plataforma Netflix reveló que en agosto comenzó la producción de la serie Sangre, una historia de venganza, secretos y amores prohibidos; protagonizada por Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga, "El Purre" José Giménez Zapiola, y la participación especial de César Troncoso. A su vez, inició la filmación de Plata quemada, la historia de un violento asalto y un amor llevado al límite, basada en la novela de Ricardo Piglia, con Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza; y La Torre, la historia de dos jóvenes hermanos que inician una aventura criminal, con Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler encabezando un elenco que se destaca por la coralidad, la juventud y la frescura.

Además, inicia en breve el rodaje de La ciudad, una nueva serie en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que explora los lazos familiares, la fe en el fútbol y la vida del barrio La Granada, producida por Pampa Films. Creada y escrita por Javier Gómez Santander, después de su exitoso paso por La Casa de Papel y por Nahuel Gallotta, autor del libro “Te hice Pica”.