4 series recomendadas para ver en Netflix en octubre 2026

Netflix tiene algunos títulos de producciones originales, que desafían los géneros convencionales y atrapan por completo a audiencias. En el inmenso catálogo hay opciones interesantes que quizá no alcanzan el top de audiencias actual, pero aún así pueden ser útiles para disfrutar durante tu próxima maratón de fin de semana. Este detallado y recorrido crítico por cuatro ficciones, te ofrecerá una guía ideal para elegir qué ver durante el mes.

Cyberpunk: Edgerunners: vibrante, frenética y profundamente visceral obra maestra de la animación para adultos redefine por completo el género de ciencia ficción con una estética visual única e impactante. Ambientada en el peligroso, decadente y tecnificado universo de Night City, la trama sigue de cerca los pasos de un joven marginal que intenta sobrevivir a toda costa convirtiéndose en un osado mercenario cibernético. Su narrativa vertiginosa, unida a una excelente banda sonora y a un profundo dilema existencial sobre la propia humanidad, la han consagrado con total justicia como un hito indiscutible.

El secreto del río: un drama humano más desgarrador y de misticismo cultural se entrelazan en esta aclamada producción mexicana que conmueve desde su primer episodio. La historia, ambientada en las pintorescas regiones del México rural, explora los matices más complejos de una amistad infantil que queda marcada por un oscuro secreto que resurge dos décadas más tarde, destacando por su cuidada puesta en escena. MÁS INFO Netflix Netflix: la comedia romántica ambientada en Italia para el finde

Algo terrible está a punto de suceder: emociones intensas, tensión y misterio psicológico, esta producción irrumpe como una propuesta imperdible. Creada por reconocidos realizadores de grandes éxitos globales, la trama desentraña con pulso firme los oscuros secretos familiares y la fuerte paranoia colectiva que azotan los preparativos de una boda, transformando una esperada celebración en una auténtica pesadilla de la cual nadie puede escapar, donde un destacado elenco brilla con absoluta intensidad.