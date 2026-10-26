Lo último de Netflix: los 7 estrenos de noviembre 2026

Netflix renovará su catálogo en noviembre con siete estrenos que van desde dramas, historias criminales, escándalos financieros hasta producciones ambientadas en distintos períodos históricos. Las opciones incluyen el regreso de una de las series europeas más populares, una miniserie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna y películas basadas en hechos reales que exploran desde la Segunda Guerra Mundial hasta una tragedia ocurrida en España.

{{{htmlAmp}}}

Los siete estrenos de Netflix en noviembre 2026

El primer lanzamiento destacado será “Un amor posible”, previsto para el 6 de noviembre. La película del director surcoreano Lee Chang-dong sigue a un hombre que pierde su trabajo y atraviesa la ruptura de su matrimonio. Su vida cambia cuando conoce a una realizadora de documentales que también mantiene una relación de pareja, un encuentro que deja al descubierto deseos ocultos y conflictos personales.

El 12 de noviembre llegará la tercera y última temporada de “La emperatriz”, la serie alemana centrada en Isabel de Baviera, conocida como Sissi. Interpretada por Devrim Lingnau, la emperatriz deberá continuar enfrentando las tensiones de la vida en la corte y los desafíos vinculados con su posición política y personal. La producción cerrará una historia que acumuló más de 65 millones de visualizaciones durante sus dos primeras entregas.

Un día después, el 13 de noviembre, se estrenará “El crimen de Pazos”, un thriller español de tres episodios inspirado en hechos reales. La trama sigue a un integrante de la Guardia Civil que pone en juego su carrera y su futuro porque sospecha que Aniceto es responsable de la agresión sufrida por su esposa durante un supuesto robo. Tristán Ulloa encabeza el reparto de esta producción creada por Ramón Campos y dirigida por Carlos Sedes.

La representación argentina llegará el 18 de noviembre con “Gordon”, una miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna. El actor interpretará a Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó su trayectoria con robos y terminó involucrado en asesinatos durante la última dictadura cívico-militar. La historia abordará la trayectoria criminal del personaje en un período marcado por la violencia política y la represión estatal.

El 19 de noviembre será el turno de “Los Altruistas”, una miniserie que reconstruye uno de los grandes escándalos financieros de los últimos años: el colapso de la compañía de criptomonedas FTX, que salió a la luz en noviembre de 2022. Julia Garner protagoniza esta ficción vinculada con el derrumbe de la empresa y las consecuencias de una crisis que sacudió al sector financiero digital.

Hacia el final del mes, Netflix estrenará “Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra”, una película dirigida por Peter Berg y basada en acontecimientos reales. La historia sigue a cuatro jugadores de fútbol americano que se incorporan al cuerpo de marines después del ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941. Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis integran el elenco principal de la producción ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

Por último, el 27 de noviembre llegará “El Niño”, adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, dirigida por Mariano Barroso. Protagonizada por Belén Cuesta y Karra Elejalde, aborda las consecuencias de una explosión de gas de 1980 en un pueblo de Vizcaya, España, que provocó la muerte de varios niños. La trama se concentra en la madre y el abuelo de una de las víctimas, a partir del duelo y las huellas que deja la tragedia en una comunidad.