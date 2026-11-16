Orgullo argentino: crean un sistema con IA que avisa al celular sobre eventos climáticos

Frente al impacto de los eventos climáticos adversos en la producción hortícola a pequeña escala, la innovación tecnológica orientada a la agricultura familiar suma nuevos hitos en el país. Un trabajo conjunto desarrollado por el INTA, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la Asociación Civil Daniel Donovan permitió poner en marcha un sistema de monitoreo inteligente diseñado específicamente para cultivos bajo cubierta en regiones semiáridas.

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La iniciativa, financiada por la Unión Europea a través del programa CIN-UNIUEAR, combina sensores de precisión y modelos de inteligencia artificial para advertir sobre la llegada de heladas y fuertes vientos con hasta seis horas de anticipación, enviando recomendaciones y avisos directamente al celular de los agricultores.

Inteligencia artificial y sensores para la agricultura familiar

El desarrollo técnico se apoya en modelos estadísticos de aprendizaje automático elaborados por estudiantes de Ingeniería en Computación de la UNSL. Estos sistemas procesan variables históricas y datos meteorológicos en tiempo real provenientes de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) provincial, combinándolos con las mediciones que los sensores instalados por el INTA recopilan dentro de los invernaderos para optimizar el riego y minimizar el estrés de las plantas.

Para Matías Centeno, jefe de la Agencia de Extensión Rural (AER) San Luis del INTA, el proyecto destaca por la articulación interinstitucional: "El INTA contribuye con la mirada productiva, la extensión y la generación de recomendaciones; la universidad aporta conocimiento científico y desarrollo tecnológico; y la asociación civil aporta el territorio donde validar las soluciones", señaló, remarcando que la herramienta fue validada de forma directa con los usuarios finales para dar respuesta a necesidades reales del sector.

El desarrollo técnico se apoya en modelos estadísticos de aprendizaje automático elaborados por estudiantes de Ingeniería en Computación de la UNSL.

Asimismo, el referente del INTA subrayó que la participación activa de los usuarios finales fue clave desde el inicio: “Los productores estuvieron involucrados durante todo el proceso. Eso permitió ajustar la herramienta a los desafíos concretos que enfrentan diariamente quienes producen hortalizas bajo cubierta en la región”.

Desde la perspectiva de los beneficiarios, Rosa Amieva, productora y presidenta de la Asociación Civil Daniel Donovan, que nuclea a unos 40 productores hortícolas y ganaderos, destacó el impacto de la herramienta: “Muchas veces tomamos decisiones en función de la experiencia y de la observación diaria. Contar con datos en tiempo real y con alertas anticipadas nos brinda una herramienta muy valiosa para cuidar los cultivos y organizar mejor nuestro trabajo”.

Aunque el proyecto finaliza en el tercer trimestre de 2026, el equipo interinstitucional proyecta escalar el modelo a otros territorios. “Ampliar el acceso de los agricultores a pequeña escala a tecnologías digitales innovadoras es clave para mejorar la productividad, los medios de vida y promover prácticas más sostenibles frente a un clima cada vez más adverso”, concluyó Centeno.