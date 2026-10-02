Las 3 verduras a sembrar en octubre en casa para cosechar durante la primavera y el verano

El inicio de octubre marca un período propicio para reacondicionar o poner en marcha la huerta doméstica. En este contexto, existen tres hortalizas caracterizadas por un desarrollo acelerado que permiten obtener alimentos frescos durante los meses estivales: el rabanito, el zapallito y el pepino.

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) remarcó que estas especies presentan ciclos diferenciados, lo que posibilita organizar la siembra de manera escalonada para disponer de cosechas continuas.

Cuáles con los tiempos de cosecha de estas tres verduras según el INTA

Los plazos estipulados por el organismo técnico varían en función de la variedad, el tipo de terreno, la zona geográfica y las condiciones climáticas de cada región:

Rabanito: es la opción de desarrollo más veloz. El período de recolección se sitúa entre los 25 y 30 días posteriores a la siembra, lo que facilita realizar múltiples tandas a lo largo de la temporada.

Zapallito: presenta un ciclo intermedio con una cosecha estimada entre los 45 y 60 días tras la siembra directa, ventana que puede ejecutarse desde octubre hasta enero.

Pepino: demanda entre 50 y 70 días para completar su maduración. Iniciando el proceso en octubre, la producción alcanza su punto máximo durante el verano.

Hay tres verduras a sembrar desde octubre que crecen rápido y se pueden cosechar durante la primavera y el verano.

La frecuencia de riego y las recomendaciones de cultivo para no arruinar las verduras

Para asegurar un crecimiento adecuado en la huerta familiar, el INTA enfatizó la importancia de la luz solar directa, la preparación previa de los recipientes o el terreno y el manejo del agua en cada especie:

Pepino: exige iluminación constante y espacio suficiente para guiar sus tallos o dejarlos extenderse. Requiere humedad regular, intensificando los riegos durante las fases de floración y formación del fruto, evitando el encharcamiento.

Zapallito: se adapta a la siembra directa. Necesita un nivel de agua uniforme, siendo conveniente aportar riego cuando la capa superior del suelo comienza a secarse, aumentando la frecuencia en jornadas de altas temperaturas.

Rabanito: requiere aportes hídricos parejos a lo largo de su breve ciclo para prevenir deformaciones en la raíz, conservando la tierra ligeramente húmeda.

Dado que las condiciones ambientales varían a lo largo del territorio argentino, se aconseja verificar la disponibilidad de agua y las temperaturas locales antes de iniciar la siembra.

Ensalada crocante de rabanito, pepino y zapallito

Hay una receta rápida y fresca para aprovechar los tres cultivos de la huerta en una sola preparación. Se trata de una opción ligera, llena de textura y lista en pocos minutos.

Ingredientes

1 zapallito verde mediano (bien firme)

1 pepino

4 o 5 rabanitos

2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de jugo de limón (o vinagre de manzana), sal y pimienta a gusto.

Preparación

Lavar bien las verduras: al consumirse crudas y con cáscara, conviene lavarlas con abundante agua fría. Cortar fino: El zapallito y el pepino en láminas finas (podés usar mandolina o un cuchillo bien afilado).

Los rabanitos en rodajas delgadas para aportar el toque crocante y levemente picante. Mezclar: en un pocillo, emulsionar el aceite de oliva con el jugo de limón, sal y pimienta hasta integrar. Aderezar al momento: colocar los vegetales en un bol, verter el aliño y mezclar justo antes de servir para conservar la textura crocante.

Tip de cocina: Si querés un toque extra de sabor, podés sumarle unas hojas de menta fresca o un puñado de semillas de girasol tostadas.