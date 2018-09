La ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, pronunció desafortunadas declaraciones al opinar sobre los recientes casos de saqueos a supermercados a lo largo del país. Sus dichos se dan en la misma semana en que un joven de 13 años fue asesinado por una bala policial.

"Los saqueos no tienen que ver con una situación angustiante", expresó en diálogo con el periodista ultra oficialista Luis Majul en su programa 4 Días. En ese sentido, señaló que no son conductas que se vinculen con una necesidad real y que "hay muchas familias que no recurren a la violencia".

A lo largo de la entrevista con el animador defensor del modelo Cambiemos, la ministra confesó que la gente está pasando por un duro momento: "La devaluación impacta en los precios y ha impactado mucho en la canasta básica alimentaria. Este impacto tiene un correlato en lo que es la capacidad de compra de todas estas familias, quienes en muchos casos tienen ingresos informales".

Además, opinó que “la necesidad real te la manifiestan cara a cara. La familia que tiene una necesidad concreta viene y pide la comida para sus hijos, no quiere ir a saquear, a robar", al tiempo que reveló que "hay angustia, hay incertidumbre. Hay una situación de necesidad".

Por último, responsabilizó a las convocatorias de redes por los saqueos: "Lo que pasa en las redes sociales y la instigación a la violencia no tiene que ver con una situación angustiante ni estar peor socialmente de muchas familias, que no recurren a la violencia ni a los saqueos".