Torello: "Creo que incogible es alguien densa e intensa"

Tras la polémica en la que se vio involucrado este viernes, cuándo en la previa del Día de la Mujer, calificó a las feministas como "incogibles" a través de su cuenta de Twitter, el diputado de Cambiemos Pablo Torello quiso pedir disculpas y explicar sus declaraciones.

El diputado, comenzó diciendo que lo dicho ayer fue un grave error y pidió disculpas "a todos los que se sintieron ofendidos". "No se por qué lo dije, pero no voy a ahondar en el tema. Ayer Pablo Duggan me llamó y me quiso mandar al psicólogo", arrancó, en diálogo con María O'Donnell

Entre otros argumentos puntualizó que "eligió un mal momento" para decir eso, pero luego se defendió de las acusaciones de machismo, porque "la que había hecho ese comentario era una mujer y yo le estaba respondiendo".

"Yo creo que alguien incogible es alguien densa e intensa, no tiene que ver con su apariencia física", fue la polémica explicación del diputado.

El cruce más picante se dio cuando Flora Alkorta le preguntó: "¿Usted considera que usted está bueno? ¿Que lo ven por la calle y piensan 'te doy'?". Ante la evasiva de Torello, fue la escritora Claudia Piñeiro quien cerró: "¿con los varones no importa y con las mujeres sí?"

Para finalizar, también explicó su negativa a la ley de aborto: "Voté en contra de la legalización y voy a seguir votando en contra de la despenalización porque tengo mis principios".