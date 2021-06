La nueva y complicada vida de Zulma Lobato: "Está subsistiendo"

La mediática Zulma Lobato atraviesa una complicada situación personal. A qué se dedica y qué ayuda recibe para poder sobrevivir.

La vida de Zulma Lobato ya no es la misma que la de hace algunos años. La mediática, quien formó parte de diversos programas de la televisión argentina como ShowMatch con Marcelo Tinelli y Crónica TV, entre otros, dejó de estar en el ojo público y lamentablemente le costó mucho conseguir nuevos trabajos. Pero, ¿qué es de su vida y qué le pasó? Su representante Lautaro Reyes dio detalles de cómo subsiste.

En una entrevista que le concedió a Mitre Live, programa emitido por Radio Mitre, el agente de Zulma reveló que se encuentra buscando trabajo de manera desesperada: "Ella quiere trabajar y aunque sea le consigan para limpiar en casas de familias, necesita trabajar porque no hay shows ni presencias". Y mencionó cuál es el monto que percibe para desempeñarse como empleada doméstica: "Cobra 400 pesos la hora. Está aburrida con el tema de la pandemia".

Asimismo, Reyes resaltó que la reconocida mediática precisa de una ayuda para poder sostenerse económicamente: "Yo conseguí que los artistas solidarios le lleven alimentos para que vayan subsistiendo. Eso a nivel personal de ella y después con el tema económico la ayudan diferentes personas, no tiene tanto gasto".

Pese a la difícil situación que atraviesa, el agente de Zulma Lobato indicó que su representada mantiene la idea de poder tener una vivienda propia, deseo por el que viene luchando hace tiempo: "El sueño de ella es comprarse una casa y tener un terreno en Mar del Plata".

El desesperado testimonio de Zulma Lobato que se viralizó en las redes sociales

A través de un video que filmó, Zulma Lobato le pidió a la sociedad argentina que la ayude a conseguir un trabajo para poder subsistir: "Necesito trabajar en todo lo que sea una cosa honesta, en casas de familia por hora o en un trabajo que me quieran dar. Cualquier persona que me quiera ofrecer un trabajo honesto me puede llamar". Y agregó: "Yo hace siete años que vivo en este lugar. Siempre pagué mis impuestos, nunca le debí nada a nadie. Me llevo bien con los vecinos porque acá todos los vecinos me adoran".

En tanto, en el video publicado por Juan Etchegoyen a través de las redes sociales, Zulma resaltó el largo recorrido que tuvo en el mundo del espectáculo: "Tengo 13 años de carrera, hice teatro, televisión, todos saben quién es Zulma Lobato. En internet, si se fijan, cosas mías hay miles".