La película 'Zootopia 2' aborda las complicaciones de una nueva asociación

Imagen de archivo de los personajes Judy Hopps y Nick Wilde posan en el estreno de "Zootopia" en el teatro El Capitán de Hollywood, California, EEUU.

GELES, EEUU, 25 nov (Reuters) -Para el oscarizado actor Ke Huy Quan, la comedia policíaca animada de Disney "Zootopia 2" tiene un mensaje saludable sobre la importancia de confiar en los demás para obtener apoyo emocional.

Quan, que da voz a Gary De'Snake -una víbora decidida a ayudar a su familia- dijo a Reuters: "Crecí en una familia china muy tradicional y me enseñaron a interiorizar muchos de mis sentimientos y a no compartirlos".

Sin embargo, el actor de "Everything everywhere all at once" añadió que no es sano mantener las emociones reprimidas.

Para él, la secuela crea una vía para que la gente explore la importancia de compartir sus experiencias para fomentar la empatía.

"Zootopia 2" continúa la historia de la aclamada película de 2016 "Zootopia", que sigue a la coneja policía novata Judy Hopps, a la que da voz Ginnifer Goodwin, y al zorro estafador Nick Wilde, interpretado por Jason Bateman, mientras la improbable pareja forma equipo para investigar la desaparición de animales depredadores.

La secuela continúa donde lo dejó la primera película, enviando rápidamente a Judy y Nick a su última aventura para descubrir la verdad que rodea al nuevo personaje reptiliano, Gary De'Snake.

La segunda entrega está codirigida por Byron Howard y Jared Bush, que también trabajaron en la primera película.

El reparto de voces incluye al actor Idris Elba como el jefe Bogo, el jefe de policía de Zootopia, la cantante Shakira como la gacela estrella del pop Gazelle, y los recién llegados Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer, un caballo, y Fortune Feimster como el castor Nibbles Maplestick.

En "Zootopia 2", Judy, la conejita superdotada, y Nick, el zorro tranquilo, deben aceptar sus diferencias para convertirse en un equipo más fuerte.

Para Bateman, el núcleo de lo que transmite la película es que "las diferencias pueden ser una ventaja" para quienes tienen el valor y la curiosidad de estar con alguien distinto a ellos.

Haciéndose eco de Bateman, Howard consideró que Judy y Nick necesitaban mostrar tanto los pros como los contras de una nueva asociación profesional.

"Nick y Judy tenían que estar en el centro de esta película", dijo. "Hay cosas nuevas a las que acostumbrarse. Cada uno lleva un bagaje diferente de su educación".

Reflejando su propia colaboración en la vida real con otras personas para crear la película, Howard dijo que "cada uno de nosotros tiene superpoderes".

Sin embargo, varios personajes tienen que mostrarse vulnerables para comunicar sus necesidades antes de unirse, algo que Feimster consideró oportuno para el público que ve la película.

"Creo que deberíamos estar entrando en una época en la que se considere positivo decir cómo te sientes y estar más en contacto con tus sentimientos porque, ¿por qué no? La antítesis de eso es tanta agresividad contenida", dijo la comediante.

"Zootopia 2" llega a los cines el miércoles.

Con información de Reuters