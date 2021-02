La mediática relató el calvario al que fue sometida.

La mediática Yanina Latorre continúa de vacaciones en la ciudad norteamericana de Miami. Y desde allí, fiel a su estilo, grabó un video que terminó subiendo a Instagram para revelar el mal momento que le tocó atravesar. Asegurando tener miedo por no saber si podrá regresar a la República Argentina, la esposa de Diego Latorre enfatizó en la posibilidad de que le nieguen volver a su país natal en la fecha estipulada.

“Hoy es un día horroroso, llueve, hay viento, me levanté muy temprano, conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado”, relató la influencer, quien al igual que los demás turistas tendrá que aguardar por las nuevas restricciones en la frecuencia de los vuelos provenientes de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos.

En este sentido, Yanina Latorre aseguró que su hija Lola también está en tierras estadounidenses. Y aunque la joven regresará a Argentina una semana después, el miedo de la protagonista de este video es similar a lo que ocurre con su propia situación: “Ayer llegó Lola con Gero, pero ellos se quedan hasta la semana que viene, espero que puedan viajar”.

Juntan firmas para sacar a Yanina Latorre de los medios

Yanina Latorre está, hace varias semanas, en el ojo de la tormenta. Luego de partir hacia Estados Unidos, para vacacionar junto a su familia, informó en redes sociales que su madre había sido vacunada contra el COVID-19 con la vacuna de Pfizer. No sólo se ganó las críticas de la gente sino también del gobierno estadounidense por aquella acción tan inmoral. Pero más allá de esto, suele polemizar sobre cualquier tema.

Por esta razón, a través de Change.org, una televidente llamada Noelia Carolina Díaz lanzó una petición dirigida a Mandarina TV y Radio Mitre pidiendo que sea removida de su puesto. Se titula "Quiero afuera a Yanina Latorre y agrega en relación a las causas: "Afuera de los medios por burlarse de pacientes con Parkinson, por burlarse del cáncer, invitar a los jóvenes a drogarse y a que las nenas de 10 años vean pornografía", escribió en la descripción. Hasta el momento, más de 32 mil personas firmaron la petición.

Recordemos que, junto a su hija Lola y Lucas Spadafora, se habían burlado de Nacha Guevara a causa de sus temblores. "No me justifico pero acá todo el mundo habló y dio por hecho una enfermedad que ella dice no tener. Yo quiero que quede claro, no me reí de la gente que tiene mal de Parkinson. Soy una pelotuda, me hago cargo, hice una mala burla. Le pido disculpas a Nacha pero no a la gente con Parkinson porque quien dice eso, es una historia que quiere crear", dijo aún más polémica.