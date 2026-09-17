La estética de los años 80 vuelve a ganar terreno esta primavera y lo hace también a través del cabello. Después de varias temporadas en las que los cortes minimalistas y prolijos fueron tendencia, el volumen, las capas y el movimiento recuperan protagonismo para darles lugar a estos looks con aire retro.

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La diferencia está en que los cortes no vuelven exactamente como se llevaban hace cuatro décadas. La tendencia actual apuesta por versiones más relajadas, capas menos rígidas y acabados naturales, pensados para adaptarse a la textura del cabello y a las facciones de cada persona.

Entre las opciones que recuperan ese espíritu ochentero hay tres cortes que destacan especialmente: el mixie, el bob con capas y el wolf cut. Son tres propuestas diferentes que comparten una misma clave, recuperar el volumen y el movimiento sin que el resultado parezca sacado directamente de una peluquería de 1985.

3 cortes de pelo inspirados en los 80s, en tendencia para esta primavera

1. Mixie: el corto que combina pixie y mullet

El mixie es una de las formas más actuales de recuperar la estética de los 80. Su nombre surge de la combinación entre pixie y mullet, dos cortes que encuentran en esta versión un punto intermedio. La parte delantera mantiene la estructura más corta del pixie, mientras que la nuca se deja algo más larga, aportando ese aire rebelde tan característico de la década.

Cortes de pelo inspirados en los 80s que vuelven esta primavera.

"Deja la nuca más larga y da muchísimo juego a la hora de lucir diferentes estilos", explican para CLARA desde el salón Cheska. Puede llevarse con un acabado más pulido, peinando el cabello hacia abajo, o apostar por una versión más desenfadada con textura y efecto despeinado. El flequillo también ayuda a actualizarlo, abierto, separado en hebras y con textura, evitando que el corte quede excesivamente estructurado y consiguiendo un resultado más ligero.

2. Bob con capas: volumen a la altura de la mandíbula

El bob también se suma al regreso de los 80, aunque esta vez se aleja de las versiones completamente rectas. La propuesta para esta primavera se lleva aproximadamente a la altura de la mandíbula y con capas internas, que permiten crear movimiento y aportar volumen sin perder la elegancia característica del corte.

Cortes de pelo inspirados en los 80s que vuelven esta primavera.

La diferencia respecto al bob clásico está precisamente en esa estructura. En lugar de buscar una línea perfectamente definida, las capas aportan más dinamismo y un acabado ligeramente más desenfadado, recuperando la esencia de los cortes voluminosos de aquella década.

3. Wolf cut: capas y espíritu rebelde

El wolf cut es probablemente uno de los cortes que mejor representa la vertiente más desenfadada de la estética ochentera. Es un híbrido entre el shag y el mullet, con capas degradadas y un desfilado alrededor del rostro que consigue una melena con movimiento. Su principal característica es la combinación de una zona superior con volumen y capas que se van alargando hacia las puntas, creando una silueta irregular y despreocupada.

Cortes de pelo inspirados en los 80s que vuelven esta primavera.

Además, puede adaptarse a diferentes largos, desde versiones más cortas y marcadas hasta otras más largas. Aunque puede funcionar con diferentes tipos de cabello, las melenas onduladas son ideales para este corte, ya que permiten aprovechar la textura natural para conseguir movimiento sin necesidad de construir demasiado el peinado.