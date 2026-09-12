Peluqueros coinciden: "Este 2026 veremos cortes con canas que hacen que el pelo rizado se vea más bonito" .

Las canas se van a usar más que nunca este 2026, en especial en cabellos con rulos. Aunque históricamente se intentó esconderlas, las tendencias de este año apuntan a integrarlas de manera natural. La clave está en dejar de pensar en las canas como algo que hay que cubrir y empezar a utilizarlas como parte del diseño del cabello.

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Conchi Arias, peluquera experta en cabello rizado, resume la tendencia de esta temporada en TELVA: "Me gustan especialmente los cortes que hacen eso: que no intentan ocultar el cabello que tenemos, sino que nos permiten llevarlo mejor. Un buen corte puede hacer que el rizo gane forma, que la cana aporte luminosidad y que la melena se vea mucho más actual sin necesidad de complicarnos demasiado. Bien integradas pueden convertirse en pequeños puntos de luz que den profundidad y hagan que el rizo se vea todavía más bonito".

Canas y rulos: la tendencia que gana fuerza en 2026

La aparición de canas puede modificar el aspecto de una melena rizada porque los cabellos blancos suelen tener una textura diferente al resto. Por eso, además de elegir un corte que favorezca al rostro y al patrón del rizo, es importante tener en cuenta cómo se distribuyen las zonas plateadas. Para Arias, el objetivo no debería ser encontrar únicamente un corte que "rejuvenezca", sino "cuál hace que la melena se vea más viva, con más intención y con una forma que acompañe lo que está pasando en la melena en ese momento". Así, los cortes que triunfan esta temporada tienen algo en común: más movimiento, más luz y menos rigidez.

1. Boyfriend bob rizado

Entre las opciones que mejor funcionan para integrar las canas está el boyfriend bob, un bob relajado que mantiene una base bastante llena y no necesita demasiadas capas. Al conservar la densidad del cabello, permite que el rizo adquiera una forma redondeada y natural. Además, cuando aparecen canas, la base compacta ayuda a que los diferentes tonos de gris y blanco se mezclen visualmente con el resto de la melena como si fueran reflejos naturales. Es un corte especialmente favorecedor en rostros ovalados y alargados. En caras más redondas, se puede dejar la zona frontal ligeramente más larga para estilizar las facciones.

Cortes de cabello para mujeres con canas y rulos.

2. Wolf cut rizado suave

El wolf cut también puede adaptarse al cabello curly sin necesidad de llevarlo hasta su versión más extrema. En este caso, la propuesta consiste en mantener capas visibles, aportar algo más de volumen en la parte superior y crear una silueta ligeramente más larga en la zona posterior. "Mantendría capas visibles, algo más de volumen en la zona alta y una silueta ligeramente más alargada detrás, pero sin llegar a un mullet marcado", explica Conchi Arias.

Cortes de cabello para mujeres con canas y rulos.

Este movimiento resulta especialmente interesante cuando hay canas, ya que cada capa puede recoger la luz de una manera diferente, haciendo que los tonos blancos y plateados se integren con el resto del cabello. Además, las capas ayudan a suavizar las facciones, por lo que es una buena alternativa para rostros cuadrados o con rasgos marcados.

3. Capas largas con contorno facial

Para quienes prefieren mantener una melena larga, las capas largas con contorno facial son otra de las apuestas de la temporada. La idea no consiste en llenar todo el cabello de capas, sino en concentrarlas alrededor del rostro para conseguir movimiento sin perder densidad.

Cortes de cabello para mujeres con canas y rulos.

Se pueden comenzar a la altura de los pómulos o de la mandíbula, dependiendo del tipo de rostro y del efecto que se quiera conseguir. Además, es una de las opciones que mejor permite aprovechar las canas dispersas como si fueran mechas naturales. "Sobre todo alrededor del rostro, empezando en pómulos o mandíbula, para que el cabello tenga movimiento sin perder densidad", concluye Arias.