Peluqueros coinciden: "Podemos aprovechar las canas para potenciar su luminosidad y conseguir un efecto de reflejos naturales”

Las canas ya no tienen por qué ser sinónimo de una visita constante a la peluquería para cubrir las raíces y cada vez más técnicas de color buscan integrarlas en el cabello para aprovechar su luz tonalidad natural para crear puntos de luz. Por esta razón, este 2026 varios peluqueros coinciden en que ya no se trata de esconderlas, sino de sacarles el mayor jugo posible.

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La especialista capilar Sara Guinaldo defiende precisamente esta forma de trabajar el cabello. “¿Sabías que las canas pueden convertirse en parte del diseño del cabello en lugar de simplemente cubrirlas?”, plantea la experta en CLARA, quien propone estudiar cada melena de manera individual antes de decidir cómo tratarla.

Cómo aprovechar las canas para tener reflejos naturales.

Las canas pueden convertirse en puntos de luz

La clave está en entender que no todas las melenas con canas presentan las mismas características. La cantidad de cabello blanco, su distribución, el tono natural de la base y el contraste entre ambos elementos determinan qué resultado se puede conseguir. “El diagnóstico es fundamental”, asegura Guinaldo.

La especialista explica que “En algunos cabellos podremos aprovechar esas canas para potenciar su luminosidad y conseguir un efecto de reflejos naturales. En otros, necesitaremos plantear una estrategia completamente diferente”. Por eso, antes de aplicar cualquier técnica resulta necesario observar cómo se distribuyen las canas. “Antes de realizar el método, una de las partes más importantes del diagnóstico es valorar qué porcentaje de canas tenemos y cómo están distribuidas”, indica.

No se trata únicamente de contar cuántas canas han aparecido sino que también es necesario determinar si existe suficiente contraste entre el cabello blanco y la base natural para generar ese efecto visual de luminosidad.

Cómo aprovechar las canas para tener reflejos naturales.

Una técnica que utiliza la propia cana

Una de las propuestas de Guinaldo es el método Golden Glow Up, basado en trabajar conjuntamente con la cana y el color natural del cabello para conseguir una integración personalizada. “Para conseguir ese efecto reflejo, necesitamos algo fundamental: contraste”, explica la especialista. Y resume el funcionamiento de la técnica de una manera sencilla: “La luz nos la aporta la cana. La sombra, el cabello natural”.

La diferencia entre ambas tonalidades permite utilizar las canas como pequeños puntos de iluminación dentro de la melena. De esta manera, en lugar de intentar que desaparezcan, se busca que formen parte del conjunto. El objetivo es conseguir una transición más suave y reducir la necesidad de retocar continuamente las raíces. En palabras de Guinaldo, se trata de “una integración personalizada y de bajo mantenimiento”.

Una alternativa al tinte permanente

Una de las principales ventajas de este tipo de técnicas es que no buscan cubrir completamente la cana. En su lugar, se trabaja con el cabello natural y se añaden matices que permiten integrarla.

“No se trata de cubrir las canas. Se trata de aprovecharlas, trabajar con tu base natural y aportar luz para que se integren de forma mucho más suave y natural”, explica Guinaldo. El objetivo final es reducir el contraste de una raíz que crece de manera visible después de teñirse y conseguir una melena que pueda mantenerse durante más tiempo sin depender de retoques constantes.