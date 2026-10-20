Volkswagen prepara el regreso de la Amarok con dos turnos de producción en General Pacheco

Volkswagen está dando los últimos pasos para lanzar la nueva generación de la Amarok, un modelo que promete recuperar el ritmo de producción en su planta de General Pacheco luego de más de un año con actividad reducida.

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Esta renovación llega tras un período complicado para la fábrica, que sufrió la salida del Taos y la caída en la demanda del modelo Amarok vigente. Hace pocas semanas, la automotriz mostró en Brasil una unidad terminada de lo que internamente llaman Proyecto Patagonia, la nueva camioneta desarrollada en alianza con la china SAIC.

Este modelo introduce una plataforma inédita para Volkswagen en la región, marcando un cambio importante para la marca. Para sostener este relanzamiento, la firma invirtió 580 millones de dólares en la modernización de la planta y en la renovación de procesos. Esa apuesta llega después de que en 2025 la empresa debió eliminar el segundo turno, aplicar retiros voluntarios y suspender a cientos de empleados bajo licencias rotativas, debido a la baja producción y a la falta de un reemplazo inmediato para la Amarok antigua, lanzada en 2010.

La expectativa de la compañía está puesta en la nueva Amarok, y ahora se empieza a definir la reactivación de la planta. Desde octubre, Volkswagen comunicó internamente a sus proveedores que la fábrica tendrá una parada anual por vacaciones entre el 14 de diciembre y el 10 de enero de 2027, con operaciones logísticas mínimas si fueran necesarias.

La planta volverá a tener dos turnos tras un fuerte parate

A partir del 11 de enero de 2027, la actividad se retomará con un turno en todos los sectores. Una semana después, el 18 de enero, las áreas de Pintura y Body comenzarán a trabajar en dos turnos. Finalmente, el 25 de enero, toda la planta operará con dos turnos, marcando así la recuperación productiva. La producción del modelo actual de Amarok finalizará a fines de noviembre de 2026, con los últimos envíos de materiales programados para la semana que comienza el 23 de noviembre. Tras eso, la planta iniciará la fabricación de unidades de preserie de la nueva generación.

Volkswagen aún está definiendo cuántos trabajadores serán necesarios para la línea modernizada, que requerirá menos piezas regionales y proveedores locales debido a una mayor integración de componentes chinos. Esto podría traducirse en una dotación de personal menor que la cantidad de empleados suspendidos actualmente.

La firma proyecta un crecimiento sostenido con la nueva Amarok, apuntando a alcanzar 80.000 unidades anuales de forma gradual. La producción diaria estimada es de 350 vehículos, lo que justifica el trabajo en dos turnos. Para 2027 se prevén 65.000 unidades, y en 2028 se espera alcanzar el máximo con la incorporación de la versión SUV, conocida como Proyecto Atacama.