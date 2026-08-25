Volkswagen presentó su nueva pickup compacta que llegará a Argentina en 2027

Volkswagen presentó oficialmente en Brasil la Tukan, su nueva pickup compacta con la que buscará competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento y disputa del mercado latinoamericano. El modelo se fabricará en Brasil y tiene prevista su llegada a Argentina en 2027.

La presentación se realizó durante el Festival del Peón, en Barretos, donde la automotriz alemana mostró por primera vez las dos configuraciones de carrocería que tendrá la nueva camioneta.

La Tukan representa la concreción de un proyecto que comenzó hace casi una década. El primer antecedente fue el prototipo Tarok, presentado por Volkswagen en el Salón del Automóvil de San Pablo de 2018. Desde entonces, el proyecto atravesó distintas etapas hasta llegar al modelo de producción presentado ahora.

Cómo será la nueva pickup de Volkswagen

La Tukan será fabricada en el complejo industrial de São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná. Utilizará la plataforma MQB A0, la misma arquitectura empleada por otros modelos compactos de la marca, y compartirá parte de su estructura frontal con el T-Cross.

Con una longitud cercana a los 4,75 metros, un ancho de aproximadamente 1,80 metros y una distancia entre ejes de 2,80 metros, se ubicará en el creciente segmento de las pickups compactas. Volkswagen ofrecerá dos configuraciones: cabina simple, orientada principalmente al trabajo y las flotas, y cabina doble, pensada para un uso familiar y recreativo.

La versión de cabina simple ocupará además un lugar particular dentro de la gama de Volkswagen, ya que buscará tomar el espacio que históricamente ocupó la Saveiro, aunque con mayores dimensiones y prestaciones. Por ahora, la compañía no reveló todos los detalles mecánicos. Se espera que el modelo utilice el conocido motor 1.0 de la marca, mientras que también existen especulaciones sobre la incorporación de un nuevo propulsor 1.5 híbrido.

En cuanto al esquema de suspensión, contará con un eje trasero rígido preparado para soportar las exigencias propias de una camioneta destinada también al transporte de carga.

Con la Tukan, Volkswagen ingresará de lleno en una categoría que comenzó a ganar protagonismo con la llegada de la Fiat Toro y que actualmente tiene entre sus principales referentes a la Ford Maverick, Ram Rampage y Chevrolet Montana. Por dimensiones y características, la Montana aparece como uno de los rivales más directos que tendrá el nuevo modelo alemán.

La categoría combina características de un SUV, especialmente en materia de confort y comportamiento dinámico, con la practicidad de una caja de carga. Ese formato logró consolidarse en los últimos años y ahora las automotrices preparan una nueva oleada de lanzamientos.

Entre ellos aparece la Renault Niagara, que será fabricada en Córdoba y cuyo estreno está previsto para septiembre. También Toyota avanza con el desarrollo de una pickup compacta basada en el Corolla Cross, asociada al denominado Proyecto 150D y con una posible motorización híbrida enchufable. A su vez, la automotriz china BYD prepara la producción brasileña de la Mako, otro modelo que buscará aprovechar el crecimiento de este segmento en la región.