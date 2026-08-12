El Banco Nación y Volkswagen Argentina unieron fuerzas para facilitar la compra de autos 0 km mediante una propuesta de financiación exclusiva. Esta iniciativa, denominada “+Autos con BNA”, está disponible en concesionarios oficiales de la marca y apunta a ampliar las opciones para quienes buscan un vehículo nuevo.

La línea de crédito permite solicitar hasta $20.000.000 con plazos que varían entre 24 y 48 meses, según las condiciones vigentes. La oferta incluye tasas diferenciales que benefician especialmente a aquellos clientes que acrediten sus haberes en el Banco Nación.

En detalle, para créditos con un plazo de hasta 24 meses, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27 por ciento para usuarios con salario depositado en el BNA, mientras que para el resto la tasa asciende al 37 por ciento. Para plazos más extensos, de 30 a 48 meses, la TNA es del 30 por ciento para quienes acreditan sus haberes en el banco y del 40 por ciento para los demás solicitantes.

Es importante destacar que la aprobación del crédito está sujeta a la evaluación crediticia y a la instrumentación correspondiente, por lo que cada caso se analizará individualmente antes de otorgar el financiamiento. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos para consultar los modelos disponibles, conocer las condiciones específicas y avanzar con la solicitud acorde a su perfil financiero.

Principales condiciones de la oferta de Banco Nación y Volkswagen

Operatoria: “+Autos con el BNA”.

Préstamo Personal sin prenda.

Vehículos alcanzados: modelos Volkswagen comercializados por concesionarios oficiales adheridos.

Valor del vehículo: hasta $ 60.000.000.

Monto máximo por financiar: hasta $ 20.000.000.

Plazo: desde 24 y hasta 48 meses.

Sistema de amortización: Francés.

Esta propuesta se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan renovar su vehículo con condiciones accesibles y plazos flexibles, potenciando la posibilidad de adquirir un auto 0km de una marca reconocida.

Además de esta línea para la compra de autos, el Banco Nación implementó una opción digital que permite a determinados clientes refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito en hasta 96 cuotas. Este servicio está dirigido inicialmente a personas con deudas clasificadas en situación 3, 4 o 5 y se realiza de forma 100% autogestiva, sin necesidad de acudir a una sucursal.

En lo que va del año 2026, el banco informó que ya se concretaron más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a $310.000 millones. El nuevo canal digital tuvo una rápida adopción, con más de 7.500 refinanciaciones realizadas en sus primeras 24 horas de funcionamiento.