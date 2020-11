La conductora macrista Viviana Canosa recibió una mala noticia: Pablo Caruso, uno de sus columnistas, tendrá su propio programa en la TV Pública. Desde el lunes próximo a las 22, y junto a Luli Trujillo conducirán Desiguales, un ciclo periodístico con invitados de distintos ámbitos que abordará temas "que nos afectan cotidianamente" como "la desigualdad y la pandemia" o "la meritocracia y las fake news".

Se trata de la primera apuesta a un programa periodístico y político desde que asumió el Gobierno, hace casi un año, y las comparaciones con el formato de 678 estarán a la orden del día. "Desiguales es una nueva propuesta para reflexionar sobre el presente, profundizando el análisis de temas e ideas con una mirada amplia", agrega la gacetilla del canal dirigido por Eliseo Álvarez bajo la conducción de Rosario Lufrano.

"El programa tendrá invitados especiales de diversos ámbitos: pensadores, artistas, periodistas especializados, empresarios, deportistas, filósofos y científicos que brindarán la posibilidad de escuchar diferentes voces sobre cada tema", añaden. Desiguales saldrá todos los lunes a las 22, según informó Pablo Montagna.

Hasta ahora, la TV Pública se había mantenido alejada del análisis de la actualidad salvo por sus noticieros y columnistas. Con Desiguales retoma ese tipo de propuestas que durante los cuatro años de Cambiemos había quedado reducida a un ciclo como Ronda de editores, los domingos a la noche conducido por María O'Donnell hasta 2017 (hoy en Corea del centro junto con Ernesto Tenembaum por Net TV) y, en su última etapa, por Clara Mariño.

Los conductores del programa son caras nuevas para el público amplio. Trujillo trabaja actualmente en C5N donde conduce La tarde y, los jueves, Sobredosis de Sobredosis en el mismo canal de noticias. Pablo Caruso, por su parte, conduce Una mañana de estas, en la primera mañana de La 990 AM y es columnista de Nada personal, el ciclo de entrevistas a cargo de Viviana Canosa por El Nueve.

Desde esta semana el canal realizó cambios en sus tardes después del debut de Roberto Funes Ugarte con ¿Quién sabe más de Argentina? a las 19. El programa, Altavoz, con Cata De Elía y Juani Velcoff Andino paso a emitirse de 17 a 19 luego de que se levantara el ciclo Todo tiene un porque, con Juan di Natale, y que había nacido durante la gestión anterior. Ese programa había sido repuesto a la pantalla de la TV Pública, aunque duró poco porque finalizó el contrato con la productora externa.

Pablo Caruso se enojó y abandonó el programa de Viviana Canosa

No es una novedad que dentro del programa de Viviana Canosa hay diferentes cruces y debates a causa de las diferentes opiniones dentro del panel. Pablo Caruso mostró su molestia con la conductora y uno de sus compañeros mientras informaban sobre el nuevo anuncio de Alberto Fernández sobre la extensión del aislamiento por la pandemia de COVID-19.

"¿Qué anunció?", preguntó la periodista en Nada Personal, por El Nueve. El periodista encargado de repasar la palabra del presidente de la Nación terminó reafirmando lo dicho por Canosa y disparó: "Bueno, vos lo decías, fue un no-anuncio. Lo único destacable es que hubo un cambio en la comunicación, lo hizo del interior del país y lo más importante pasó porque hubo grandes aperturas en la provincia de Buenos Aires".

Al dejar en claro que la gente podrá volver a casarse a partir del lunes, la conductora ironizó: "¿Quién se va a volver a casar, no? ¿Caruso te volverías a casar?". Allí, Caruso dijo que nunca se casó y disparó: "Y me indigna que digan que no hubo anuncio, si puedo cambiar de tema, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso?". Canosa pidió música y puso las piernas arriba de la mesa.

Ante esto, de manera insólita, Canosa miró al periodista y disparó: "Hoy no quiero que hables mucho, Caruso, porque estoy de buen humor. Tengo un buen viernes...". Ante esto, Caruso miró a la cámara, se levantó y se sacó rápidamente el micrófono. Saludó y dejó el estudio claramente molesto por la situación. Como si nada pasara, la conductora se rió y festejó el momento.