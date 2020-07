El lamentable monólogo de Viviana Canosa contra Alberto Fernández

Viviana Canosa realizó un monólogo al comienzo de su programa en el que se mostró consternada por un intercambio de mensajes privado que habría tenido con Alberto Fernández hace tres semanas.

"Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más", afirmó la periodista, que siempre hizo público su buen vínculo con Alberto Fernández desde mucho antes de que asumiera la conducción del país.

"A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público. Él me dijo: ‘Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estás diciendo’", habría sido el mensaje enviado por el presidente hace más de quince días y que recién ahora revela.

"Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas", aseguró en el arranque de su programa.

Además aseguró que Alberto Fernández la quiere echar de la televisión. Tras finalizar el monólogo, la periodista realizó una entrevista con Fernándo Iglesias, que la invitó a un reunión de "libertado de expresión" de periodista con Waldo Wolff.

Esta escena ocurre en medio de una serie de cortocircuitos que tiene Canosa con El Nueve: "Podrá lograr que me echen (de El Nueve) pero no que me vaya de la tele", deslizó esta última noche.